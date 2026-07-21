Charlotte, NC.- Las autoridades del área de Charlotte presentaron los resultados de la Operación Queen City Overwatch, un despliegue conjunto que reunió al Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte (NCSHP) y la Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg. Durante dos días, los organismos concentraron sus esfuerzos en reducir la conducción imprudente, combatir el manejo bajo los efectos del alcohol, frenar las carreras callejeras y perseguir delitos relacionados con el tránsito.

In partnership with @NCSHP and @MeckSheriff, we recently took part in Operation Queen City Overwatch, focusing on reckless or impaired driving, street racing, traffic enforcement and associated criminal offenses throughout the Charlotte area. This two-day operation resulted in… pic.twitter.com/tgsf8XVexT — CMPD News (@CMPD) July 20, 2026

El operativo movilizó recursos en distintos puntos de la ciudad y priorizó las zonas con mayor incidencia de infracciones y reportes de actividades ilegales. Los agentes realizaron controles vehiculares, verificaciones de documentos y acciones de vigilancia para identificar conductores que representaran un riesgo para la seguridad pública.

Como resultado de la intervención, los equipos policiales efectuaron 1.281 paradas de tránsito y emitieron 2.209 citaciones por diversas infracciones. Además, los agentes concretaron 73 detenciones vinculadas con violaciones de las leyes de tránsito y otros delitos detectados durante los procedimientos.

Las autoridades también retiraron de circulación 18 armas de fuego que, según el reporte oficial, permanecían en posesión ilegal. De igual manera, ejecutaron 26 órdenes de arresto pendientes, lo que permitió localizar a personas requeridas por la justicia mientras se desarrollaban los controles de carretera.

En materia de recuperación de bienes, los cuerpos de seguridad localizaron cuatro vehículos reportados como robados, los cuales regresarán al proceso correspondiente para su restitución a los propietarios o a las investigaciones judiciales.

El combate contra la conducción bajo los efectos del alcohol también formó parte de los principales objetivos del operativo. Durante las jornadas, los oficiales documentaron 39 casos de conducción en estado de ebriedad (DWI), una infracción que figura entre las principales causas de accidentes graves y fatales en las carreteras de Carolina del Norte.

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Las carreras callejeras ilegales también recibieron especial atención debido al riesgo que representan para conductores, pasajeros y peatones. En los últimos años, este tipo de actividades ha motivado operativos especiales en distintas ciudades del estado, donde las autoridades buscan reducir incidentes relacionados con el exceso de velocidad y maniobras peligrosas.

El CMPD destacó que la Operación Queen City Overwatch refleja el valor de la cooperación entre agencias locales y estatales. La institución señaló que el trabajo coordinado permite optimizar recursos, fortalecer la aplicación de la ley y desarrollar estrategias enfocadas en mejorar la seguridad vial y proteger a la comunidad de Charlotte frente a conductas que ponen en peligro la vida de los ciudadanos.

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