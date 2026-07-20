El NHC prevé que la «Depresión Tropical dos» se fortalezca rumbo al sur de EE.UU.

Miami.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitió un aviso formal de emergencia ante el avance y fortalecimiento progresivo de la Depresión Tropical Dos en el Golfo de México.

En un comunicado del lunes 20 de julio, indicaron que se pronostica que el sistema aumente de intensidad en las próximas horas, pudiendo generar condiciones de tormenta tropical en sectores de la Costa del Golfo, abarcando desde el Panhandle de Florida hacia el oeste hasta el sureste de Luisiana, comenzando a partir de la noche del lunes y extendiéndose durante el martes.

En este sentido, las autoridades meteorológicas activaron una vigilancia de marejada ciclónica (Storm Surge Watch) para las costas de Alabama, Misisipi y el sureste de Luisiana, advirtiendo sobre el riesgo potencial de inundaciones costeras peligrosas que podrían poner en riesgo vidas humanas.

10am CDT Monday July 20th Key Messages for Tropical Depression Two (#TD2). The latest advisory is out at https://t.co/ibBuChY9Xn. pic.twitter.com/5MvhvwuyI9 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 20, 2026

Monitorean diversos estados

Asimismo, el NHC instó a los residentes e intereses del resto de Luisiana y Texas a monitorear de cerca la trayectoria del sistema, ya que se podrían requerir vigilancias o advertencias adicionales para estas zonas más adelante en la jornada en las próximas horas.

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Adicionalmente, se prevé un elevado riesgo de inundaciones repentinas hasta el viernes a lo largo de toda la Costa del Golfo y zonas del interior adyacentes.

Alertaron que las precipitaciones afectarán sectores que van desde el oeste de Florida hasta la costa media de Texas, abarcando las regiones del sur de Alabama, Misisipi y Luisiana.

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