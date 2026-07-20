EE.UU. busca despojar de la ciudadanía a pederastas y narcotraficantes

Washington.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció la presentación de demandas judiciales de denaturalización contra diez ciudadanos naturalizados acusados de cometer delitos graves, tales como abuso sexual de menores, fraudes millonarios al sistema de salud, tráfico de cocaína y falsificación de identidad, o de ocultar intencionalmente dichos actos durante sus trámites migratorios.

En un comunicado, señalaron que las querellas fueron radicadas en diversos tribunales federales a lo largo de los últimos 30 días como parte de una amplia ofensiva impulsada bajo la administración del presidente Donald Trump para revocar la ciudadanía a quienes hayan defraudado el sistema de naturalización.

En este sentido, destacaron que conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), la ciudadanía de un estadounidense naturalizado puede ser revocada y su certificado cancelado si se demuestra que fue obtenida de forma ilegal, mediante la ocultación de hechos materiales o por declaraciones falsas deliberadas.

🚨Justice Department Moves to Revoke U.S. Citizenship from 10 Naturalized Criminals Including Child Molesters, Scammers, and Drug Dealers: Trump administration continues LARGEST DENATURALIZATION EFFORT EVER “These ten criminal aliens — including child sex abusers, a $900,000… pic.twitter.com/2ipOwRT4zE — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) July 20, 2026

Reiteran que no tolerarán fraudes en EE.UU.

Al respecto, el fiscal general interino, Todd Blanche, enfatizó que los diez acusados carecían del buen carácter moral exigido por la ley y engañaron a las autoridades para obtener el estatus.

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Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el fiscal general adjunto de la División Civil, Brett A. Shumate, sostuvieron que no se tolerará el fraude y adelantaron que hay más demandas en preparación.

Por último, detallaron que entre los diez expedientes detallados por el Departamento de Justicia se destacan los siguientes casos:

Yoskmaikel Rodríguez Pérez (45 años / Cuba): Acusado de operar una clínica médica falsa y defraudar a Medicare por más de $886,694 antes de naturalizarse en 2018, ocultando sus delitos y prestando falso testimonio bajo jura ante oficiales de USCIS.

Acusado de operar una clínica médica falsa y defraudar a Medicare por más de $886,694 antes de naturalizarse en 2018, ocultando sus delitos y prestando falso testimonio bajo jura ante oficiales de USCIS. Urbano Vázquez Ortega (53 años), Francisco Montaño (59 años) y Martín García Cardiel (60 años) / México; y 🇵🇪 Jimmy Agüero (51 años / Perú): Acusados o condenados por agresiones sexuales graves y continuadas contra menores de edad (incluidas víctimas de 7 y 8 años, e hijastras), habiendo ocultado sus crímenes antes, durante o después de su proceso de ciudadanía.

Acusados o condenados por agresiones sexuales graves y continuadas contra menores de edad (incluidas víctimas de 7 y 8 años, e hijastras), habiendo ocultado sus crímenes antes, durante o después de su proceso de ciudadanía. Marcin Stanislaw Garbacz (47 años / Polonia): Exsacerdote católico que robó casi $260,000 en colectas de parroquias en Dakota del Sur y grabó en secreto a un menor de 17 años durante un viaje eclesiástico, ocultando el caso al naturalizarse en 2014.

Exsacerdote católico que robó casi $260,000 en colectas de parroquias en Dakota del Sur y grabó en secreto a un menor de 17 años durante un viaje eclesiástico, ocultando el caso al naturalizarse en 2014. Omar Cantú-Montalvo (44 años / México): Condenado por conspiración para distribuir más de 5 kilogramos de cocaína, red a la que se unió pocos meses antes de solicitar la ciudadanía en 2005.

Condenado por conspiración para distribuir más de 5 kilogramos de cocaína, red a la que se unió pocos meses antes de solicitar la ciudadanía en 2005. Murtaza Ali (65 años / Pakistán), Ceflo Luviano-Mójica (60 años / México) y Antonio Alcántara-Ruiz (53 años / México): Procesados por utilizar alias múltiples, ocultar arrestos por armas y robo, o comprar documentos de identidad a terceros para falsificar sus residencias permanentes y solicitudes de ciudadanía.

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