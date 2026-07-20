Departamento de Justicia desmantela red de streaming ilícito durante el Mundial

Washington.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció la exitosa incautación de más de 1.000 dominios web que transmitían de forma no autorizada los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en franca violación de las leyes federales de derechos de autor.

En un comunicado, las acciones legales, ejecutadas en tres fases a lo largo del torneo a través de la «Operación Offsides», fueron lideradas por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Washington y el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual.

De la misma manera, las autoridades federales advirtieron que consumir contenido en plataformas piratas no solo alimenta a organizaciones criminales, sino que expone gravemente a los usuarios.

Representantes del DOJ y de HSI subrayaron que los sitios web no autorizados suelen estar infectados con malware diseñado para infectar dispositivos y sustraer información bancaria o personal.

🚨United States Seizes MORE THAN 1,000 Internet Domains Used to Illegally Stream World Cup 2026 Matches “The sustained effort to seize more than a thousand domains dedicated to illegally streaming the World Cup confirms the administration’s commitment to intellectual property… pic.twitter.com/USxmJQEyPW — Criminal Division (@DOJCrimDiv) July 20, 2026

Operativo realizado en otros países

Por otro lado, explicaron que el operativo de rastreo e incautación contó con la colaboración directa de la FIFA, así como de beIN Media Group, NBC Universal, Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), UFC y Warner Bros.

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Asimismo, señalaron que a nivel internacional, la ofensiva se extendió por todo el hemisferio occidental mediante la «Operación Tarjeta Roja» (Operation Red Card), coordinada por el programa de Propiedad Intelectual y Ciberdelincuencia Internacional (ICHIP).

En este sentido, indicaron que estas acciones conjuntas permitieron el bloqueo masivo de cientos de portales de streaming ilícito en la región, contabilizando 1.140 sitios bloqueados en Colombia, 309 en Brasil, 256 en República Dominicana, 223 en Ecuador, 28 en Perú y 14 en Argentina.

Acotaron que en suelo colombiano, las autoridades asestaron además un duro golpe contra la falsificación y el cibercrimen vinculado al torneo. Además de realizar 13 allanamientos contra la fabricación de indumentaria deportiva réplica —que resultaron en 11 condenas—, la Fiscalía General de Colombia capturó a cuatro integrantes de la banda «Los Ciberinfiltrados», una red que desde 2024 vulneraba sistemas de telecomunicaciones para vender acceso pirateado a los partidos del Mundial mediante credenciales fraudulentas y redes VPN.

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