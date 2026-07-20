Departamento de Estado revela informe sobre espionaje cubano

Washington.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos, bajo la dirección del secretario Marco Rubio, publicó un extenso e histórico informe titulado «Cuba: La Capital del Comunismo del Siglo XXI».

En un comunicado publicado en la página web señaló que el documento desglosa en detalle una campaña sistemática de casi siete décadas de subversión, espionaje e infiltración promovida por el régimen de La Habana con el objetivo explícito de debilitar las instituciones estadounidenses desde su interior y exportar la revolución radical a nivel global.

El informe resalta que Cuba ha perpetrado algunas de las infiltraciones de inteligencia más profundas y dañinas en la historia de EE. UU., destacando casos emblemáticos como el de Víctor Manuel Rocha (quien llegó al Consejo de Seguridad Nacional y fue embajador), Ana Belén Montes (analista sénior de la DIA), la Red Avispa y el diplomático Walter Kendall Myers.

Acotaron que a diferencia de otros servicios de inteligencia, la Dirección de Inteligencia (DI) cubana se ha caracterizado por reclutar «creyentes ideológicos» e infiltrar universidades de élite para posicionar agentes a largo plazo en puestos de poder e influencia.

For more than six decades, the Cuban regime has been the leading sponsor of radical leftism and Third Worldism in the United States. The State Department is exposing the full history of Cuban espionage and subversion in our country. The American people deserve to know.… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 20, 2026

Alertaron sobre la evolución ideológica del régimen cubano

Por otro lado, el Departamento de Estado documenta la evolución ideológica del régimen hacia el «Tercermundismo» radical, el cual sustituyó la lucha de clases ortodoxa por un conflicto civilizatorio y racial contra EE. UU. y Occidente.

Ver más: Trump endurece postura ante Cuba e Irán y reduce monumentos en Utah

Además, el texto expone el respaldo histórico y operativo de La Habana a grupos extremistas y violentos dentro de suelo estadounidense, como Weather Underground, los Black Panthers, las células de Antifa y los Macheteros de Puerto Rico. También de haber brindado santuario a peligrosos prófugos de la justicia, entre ellos Assata Shakur.

De la misma manera, el expediente señala que La Habana opera a través de una red masiva de «organizaciones fachada» y movimientos de solidaridad, entre los que destacan el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) —sancionado por el secretario Rubio en junio de 2026—, la Brigada Venceremos, el National Lawyers Guild, The People’s Forum y los Democratic Socialists of America (DSA).

Por último, el reporte advierte que Cuba funciona como plataforma y multiplicador de fuerza para potencias e islotes adversarios como Rusia, China, Irán y organizaciones extremistas del Medio Oriente, consolidando un eje estratégico antiestadounidense a solo 90 millas de las costas de Florida.

Vídeo: Así actúan los bomberos de Charlotte ante un accidente automovilístico