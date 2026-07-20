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De La Espriella anuncia su posesión en una guarnición militar

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De La Espriella anuncia su posesión en una guarnición militar
Foto: Cortesía Instagram delaespriella_style
Maria Gabriela Perez

Bogota.- En el marco de la conmemoración del 20 de Julio y los 216 años de la Independencia de Colombia, el presidente electo Abelardo De La Espriella anunció públicamente que llevará a cabo su acto de posesión en una guarnición militar.

En sus redes sociales, el líder político calificó esta decisión como un gesto de profunda gratitud, respeto y reconocimiento hacia los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, a quienes definió como los «verdaderos héroes de la Patria».

Reitera que respetarán la ley

De la misma manera, De La Espriella enfatizó que su gobierno pondrá en el centro de la agenda nacional el respaldo institucional a la fuerza pública, prometiendo que los uniformados no volverán a ser relegados.

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Según expresó, realizar la ceremonia de toma de mando en una sede castrense simboliza el inicio de lo que ha denominado la «Patria Milagro», un proyecto enfocado en honrar a quienes han defendido la libertad e integridad de los colombianos.

Por otro lado, el anuncio incluyó una contundente advertencia sobre la restitución del orden público en el país.

En este sentido, De La Espriella ratificó su compromiso de que el Estado recuperará la autoridad en cada rincón del territorio nacional para hacer respetar la ley y garantizar que los ciudadanos puedan vivir sin temor.

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