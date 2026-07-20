De La Espriella anuncia su posesión en una guarnición militar

Bogota.- En el marco de la conmemoración del 20 de Julio y los 216 años de la Independencia de Colombia, el presidente electo Abelardo De La Espriella anunció públicamente que llevará a cabo su acto de posesión en una guarnición militar.

En sus redes sociales, el líder político calificó esta decisión como un gesto de profunda gratitud, respeto y reconocimiento hacia los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, a quienes definió como los «verdaderos héroes de la Patria».

Hace 216 años, Colombia decidió ser una nación libre. Hoy, esa libertad solo puede preservarse cuando se honra a quienes la defienden cada día. En este 20 de Julio rindo homenaje a nuestros soldados y policías, los verdaderos héroes de la Patria. Y por eso he decidido que mi… pic.twitter.com/UrnVtMJr8t — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 20, 2026

Reitera que respetarán la ley

De la misma manera, De La Espriella enfatizó que su gobierno pondrá en el centro de la agenda nacional el respaldo institucional a la fuerza pública, prometiendo que los uniformados no volverán a ser relegados.

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Según expresó, realizar la ceremonia de toma de mando en una sede castrense simboliza el inicio de lo que ha denominado la «Patria Milagro», un proyecto enfocado en honrar a quienes han defendido la libertad e integridad de los colombianos.

Por otro lado, el anuncio incluyó una contundente advertencia sobre la restitución del orden público en el país.

En este sentido, De La Espriella ratificó su compromiso de que el Estado recuperará la autoridad en cada rincón del territorio nacional para hacer respetar la ley y garantizar que los ciudadanos puedan vivir sin temor.

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