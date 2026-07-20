¿Cuáles fueron los récords del Mundial 2026?

New Jersey.- La 23.ª edición de la Copa Mundial de la FIFA concluyó consagrándose como el evento deportivo más masivo y lucrativo de la historia.

Así se conoció a través de diversos medios de comunicación, en donde destacaron que el torneo, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, estrenó un formato extendido de 48 selecciones y 104 compromisos a lo largo de 39 días, culminando con una final de habla hispana entre España y Argentina.

Mundial récord 🌎 ⚽ 🌍 La FIFA informó que se estableció un nuevo récord en una Copa del Mundo, con 6 millones 810 mil 966 asistentes. La anterior marca en un Mundial era de 3 millones y medio en Estados Unidos 1994. pic.twitter.com/HFJHgV3ehT — El Poder del Futbol ⚽ (@ElPoderFutbol) July 20, 2026

De la misma manera, destacaron que Kylian Mbappé se convirtió en el máximo artillero en la historia de las Copas del Mundo al llegar a 22 goles (rebasando a Lionel Messi con 21 y a Miroslav Klose con 16). Mbappé fijó además una marca de 11 tantos en rondas de eliminación directa. Por primera vez en una misma edición, cuatro futbolistas (Mbappé, Messi, Bellingham y Haaland) superaron la barrera de los 7 goles.

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Más de 65 mil personas asistieron a los encuentros

Por otro lado, se conoció que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y el arquero mexicano Guillermo Ochoa ingresaron al selecto club de futbolistas con seis apariciones mundialistas. Messi se convirtió en el jugador más veterano (38 años) en anotar un ‘hat-trick’ (ante Argelia), mientras que Cristiano Ronaldo extendió su hegemonía como el único en marcar en seis ediciones distintas.

Además, la FIFA indicó que estiman que «400.000 establecimientos, como restaurantes, hoteles, pubs, clubes y bares, en los países anfitriones han aprovechado las regulaciones de Visualización Pública No Comercial de la FIFA».

Fans watch the @FIFAWorldCup final across Canada, Mexico and the United States! 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 An estimated 400,000 establishments, such as restaurants, hotels, pubs, clubs and bars, in the host countries have taken advantage of FIFA’s Non-Commercial Public Viewing regulations. These… pic.twitter.com/DLsZCvz4rD — FIFA (@FIFAcom) July 20, 2026

Asimismo, se conoció que la FIFA reportó ingresos históricos por 15.000 millones de dólares (el doble de lo obtenido en Catar 2022) y repartió 655 millones de dólares en premios entre las 48 federaciones ($50 millones para el campeón).

Tras la Copa del Mundo, FIFA anunciará ingresos récord de USD 15.000 millones por la Copa Mundial 2026, una cifra que supera todas las proyecciones. El excedente económico impulsaría nuevas inversiones en el desarrollo del fútbol y en sus asociaciones miembro. | @guardian | pic.twitter.com/BkkMUsFKPH — MrOFF (@MrOFFSIDER) July 20, 2026

Por último, trascendió que con un promedio de 65.204 asistentes por encuentro y una ocupación del 99,7%, el certamen congregó a más de 6,5 millones de espectadores en las gradas, superando la marca histórica de EE. UU. 1994 antes de finalizar la fase inicial.

Vídeo: 🇦🇷🏆🇪🇸 ¡Llegó el momento que todos esperaban!