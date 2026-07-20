Chile decreta Estado de Catástrofe por inusual temporal en el norte

Santiago de Chile.- Un potente e inusual sistema frontal azota a Chile con intensas precipitaciones y ráfagas de viento superiores a los 100 km/h, concentrando sus estragos en las regiones desérticas de Coquimbo y Atacama.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el balance oficial presentado por las autoridades confirma la muerte de cinco personas, cuatro desaparecidas, más de 2.200 damnificados y cerca de 100.000 ciudadanos incomunicados debido al desborde de cauces fluviales y el colapso de las rutas viales.

Frente al sistema frontal que afecta al norte del país, el Gobierno decretó alerta sanitaria para las regiones de Atacama y Coquimbo. La medida se suma al estado de catástrofe ya declarado en Coquimbo y la provincia de Huasco, y busca reforzar la respuesta ante los daños dejados… pic.twitter.com/iHkugXvgc8 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) July 20, 2026

Asimismo, indicaron que el evento meteorológico, catalogado por el Ministerio del Interior como «anormal y extremo» al registrar en una sola hora la cantidad de agua equivalente a todo un mes, mantiene a unos 150.000 usuarios sin suministro eléctrico a nivel nacional, mientras que decenas de puertos debieron paralizar sus operaciones marítimas de forma preventiva ante el fuerte oleaje.

El Presidente, José Antonio Kast, anuncia Estado de Excepción Constitucional de catástrofe por calamidad pública en la provincia de Huasco (Región de Atacama) y en la Región de Coquimbo, por un período de 30 días. La medida responde al impacto del sistema frontal que ha generado… pic.twitter.com/A0Gr7WDQz0 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) July 20, 2026

Decretan estado de catástrofe en la provincia de Huasco

Por otro lado, ante el agravamiento de la crisis en el norte del país, el presidente José Antonio Kast decretó el estado de catástrofe en la región de Coquimbo y la provincia de Huasco.

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En este sentido, la medida busca acelerar la liberación de fondos de emergencia y facultar la participación directa de las Fuerzas Armadas en las labores de socorro, evacuación y reparación de las más de 1.100 viviendas que resultaron destruidas o con daños de consideración.

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