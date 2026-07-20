Cadena perpetua y decomiso de $15.000 millones para Ismael “El Mayo” Zambada

New York.- El cofundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, fue condenado a cadena perpetua en un tribunal federal de Brooklyn por el juez Brian Cogan, tras admitir su responsabilidad en delitos de tráfico masivo de cocaína y fentanilo hacia territorio estadounidense.

Así se conoció a través de diversos medios de comunicación, en donde indicaron que además de la pena de prisión de por vida, la sentencia incluye la confiscación de 15.000 millones de dólares en bienes solicitada por la representación fiscal, sin imposición de multas monetarias adicionales.

#ULTIMAHORA Ismael ‘El Mayo’ Zambada es condenado a cadena perpetua. “La sentencia de hoy marca el cierre de uno de los casos más importantes contra el narcotráfico”. Dice Terrance Cole, jefe de la DEA Alguien en Palenque debe necesitar cambio de pañal. pic.twitter.com/Ay3KaNhcJr — Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) July 20, 2026

Asimismo, indicaron que durante la vista judicial, el capo mexicano de 76 años, quien lució ropa reglamentaria de presidio e ingresó a la sala con notables dificultades físicas y de movilidad, dio lectura a un escrito en español donde ofreció disculpas a las familias damnificadas por sus acciones.

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Pide a la juventud no repetir sus fallos

Por otro lado, trascendió que en su mensaje, Zambada hizo un llamado a la juventud para no repetir sus fallos y pidió el cese de los enfrentamientos armados en México, sentenciando que en este tipo de conflictos «nadie sale victorioso».

🚨🚨🚨La que Corre y Vuela "La violencia debe acabar en México, nadie ganará esta guerra" Es lo que dijo El Mayo Zambada, después de que lo sentenciaron a Cadena Perpetua, mi cliente no ha cooperado "simplemente acepta su responsabilidad". pic.twitter.com/MKAmLJDdOS — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) July 20, 2026

Asimismo, ante el evidente deterioro en la salud del condenado, la defensa solicitó formalmente su traslado a un centro penitenciario con atención médica especializada, buscando evitar su confinamiento en el penal de máxima seguridad de Colorado donde se encuentra su antiguo socio, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Además, es de mencionar que si bien el juez Cogan optó por no emitir una recomendación directa sobre el recinto de reclusión, solicitó contemplar su estado físico, dejando la decisión final bajo la potestad del Buró Federal de Prisiones.

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