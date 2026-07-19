Shakira, Madonna y Dudamel revolucionan el descanso de la final de la FIFA

New Jersey.- En un hecho sin precedentes para el fútbol global, la FIFA transformó el descanso de la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina en un megaevento musical inspirado en el formato del Super Bowl estadounidense.

La imponente presentación, que se desarrolló en menos de un cuarto de hora, rompió con la rigidez tradicional de los tiempos del balompié al extender la pausa de los vestuarios a un total de 27 minutos antes del reinicio del juego en el MetLife Stadium de East Rutherford.

⚽️🏟️ Watch Shakira performing “Dai Dai” (feat. Burna Boy) during the FIFA World Cup halftime show in New Jersey! pic.twitter.com/Xb96b2twHk — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) July 19, 2026

Es de mencionar, que el despliegue de talento internacional estuvo liderado por la colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy, quienes hicieron vibrar las tribunas al interpretar “Dai Dai”, el tema oficial del campeonato, acompañados por el grupo ugandés Ghetto Kids y los triunfadores del desafío de baile viral alusivo a la canción.

Por su parte, la legendaria r Madonna causó furor al irrumpir en la tarima flanqueada por los astros del fútbol brasileño Ronaldinho y Ronaldo Nazário. El concierto de medio tiempo también contó con la participación de la banda surcoreana BTS y una íntima presentación acústica de Justin Bieber, quien interpretó ‘Everything Hallelujah’ acompañado únicamente por su guitarra.

Aporte sinfónico, fines benéficos y celebridades

De la misma manera, es de destacar que el talento venezolano brilló en el aspecto sinfónico gracias al director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, quien lideró una fusión musical entre la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

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El masivo evento, adornado con un sofisticado despliegue de pirotecnia, incluyó las apariciones del coro infantil PS22 y personajes de “Sesame Street”.

la manera en la que Gustavo Dudamel fusionó a la orquesta sinfónica simón bolivar con la filarmónica de new york y los muppets, en el medio tiempo de la final del mundial, fue todo un espectáculo😭🇻🇪 pic.twitter.com/YzmQTgFRS0 — nacho con O (@NachoConO) July 19, 2026

Además de deleitar a figuras de la talla de Beyoncé, Rihanna, Dua Lipa, Timothée Chalamet y Matt Damon en los palcos, el espectáculo sirvió como plataforma de promoción para el FIFA Global Citizen Education Fund, destinado a financiar el acceso a la educación y el deporte para la infancia.

También es de destacar, que las emociones artísticas comenzaron desde antes del pitido inicial con una ceremonia de clausura que alineó al músico Post Malone, al actor Tom Cruise, a los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, y al creador de contenido IShowSpeed. Los históricos campeones mundiales Mario Kempes y Andrés Iniesta fueron los encargados de ingresar el trofeo a la cancha, justo antes de que la artista Jennifer Hudson, acreedora de los premios EGOT, entonara de forma magistral el himno nacional de los Estados Unidos. Toda la macroproducción estuvo a cargo de la organización Global Citizen, en alianza con Live Nation y Done + Dusted, bajo la dirección artística de Chris Martin, líder de Coldplay.

Vídeo: 🏆🇪🇸 ¡España es campeón del mundo!