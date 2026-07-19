España se corona campeona del mundo en una agónica prórroga ante Argentina

New Jersey.- La selección de España alcanzó la gloria eterna al consagrarse campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar 1-0 a Argentina en una emocionante final.

El encuentro, caracterizado por una enorme paridad táctica y un drama absoluto en cada sector del campo, tuvo que definirse en el tiempo extra tras mantener un intenso empate sin goles durante los 90 minutos reglamentarios del compromiso.

Es de mencionar, que el héroe de la jornada fue el atacante Torres, quien anotó el único gol del partido en el minuto 106 de la prórroga para desatar la locura de la afición española en el estadio. Con un remate certero que batió la resistencia de la defensa albiceleste, el delantero grabó su nombre en la historia grande del balompié de su país, permitiéndole a la «Roja» bordar una nueva estrella dorada sobre su escudo institucional.

Spain have added another star above their crest 🌟#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sFvm9NE2Lz — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026

Asimismo, medios deportivos destacaron que el estratega Luis de la Fuente consolida así un ciclo perfecto al frente de la selección española, guiando a una generación brillante hacia la cima del planeta.

Las pizarras de celebración muestran a una plantilla unida que supo neutralizar el ataque sudamericano y golpear en el momento más crítico del tiempo suplementario, frustrando las aspiraciones de Lionel Messi y sus dirigidos de retener la corona mundial.

Inglaterra se queda con el tercer puesto

Por otro lado, es de mencionar, que la selección de Inglaterra se adjudicó la medalla de bronce del Mundial 2026 al vencer 6-4 a Francia en uno de los partidos por el tercer puesto más espectaculares de la historia.

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El choque de potencias europeas, disputado el 18 de julio de 2026, se transformó en un festival ofensivo inolvidable que mantuvo a los fanáticos al borde de sus asientos gracias a una constante ida y vuelta de anotaciones.

England are #FIFAWorldCup Bronze Final winners 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026

El combinado inglés golpeó desde temprano con goles de Declan Rice al minuto 3 y Ezri Konsa a los 18, respaldados por un deslumbrante ‘hat-trick’ de Bukayo Saka.

De la misma manera, destacaron que Saka se convirtió en la gran figura del encuentro al marcar a los minutos 37, 45+1 y sellar su cuenta personal con un penal al 87. La histórica jornada de los Tres Leones la cerró Jude Bellingham con un agónico gol en el tiempo de descuento al minuto 90+8.

Mbappé se lleva la Bota de Oro del Mundial superando a Messi

Además, es de destacar, que el astro francés Kylian Mbappé se consolidó como el máximo goleador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al cerrar el torneo con una impresionante marca de 10 goles.

A pesar de que su selección no pudo revalidar el título ni subirse al podio en el partido por el tercer lugar, el delantero del Real Madrid demostró una efectividad descomunal frente al arco rival a lo largo de toda la competencia de la FIFA.

Por último, es de mencionar, que Mbappé superó en la carrera por la Bota de Oro al capitán argentino Lionel Messi, quien culminó una extraordinaria participación individual con 8 anotaciones.

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