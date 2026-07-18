Trump y la FIFA celebran récord de 6.5 millones de fans en el Mundial

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la Copa Mundial de la FIFA 2026 se convirtió oficialmente en el torneo más concurrido de la historia al registrar más de 6.5 millones de asistentes.

En una rueda de prensa, destacó forma categórica que la cifra total de espectadores logró rebasar la asistencia acumulada de las últimas dos Copas del Mundo combinadas, consolidando este macroevento, que por primera vez sumó a 16 selecciones adicionales, como una sucesión de espectáculos simultáneos equivalentes a celebrar múltiples Super Bowls al mismo tiempo.

De la misma manera, Trump enfatizó el profundo impacto cultural y de unión global del certamen, asegurando que logró cautivar por completo a millones de fanáticos internacionales que viajaron al país.

.@POTUS: "This has really brought the world together. The 2026 FIFA World Cup has broken almost every record imaginable. This is the largest World Cup in history by far—by many times, actually, welcoming 16 additional teams… it's like having [many] Super Bowls at one time." pic.twitter.com/6DBmyV3NF6 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 17, 2026

Por otro lado, en sus declaraciones, hizo mención especial a la efervescencia de los hinchas escoceses que inundaron Boston con sus gaitas, al fervor de los seguidores argentinos que respaldaron a Leo Messi, y a la emblemática victoria de Francia en Filadelfia el pasado 4 de julio.

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Según Trump, muchas naciones llegaron a territorio estadounidense con incertidumbre, pero terminaron maravilladas con la hospitalidad local y prometieron regresar en el futuro.

De la misma manera, recordó con orgullo que su vinculación con este éxito comenzó hace ocho años, en 2018, cuando tuvo el honor de ayudar a asegurar la candidatura de la Copa del Mundo para Norteamérica, reflexionando además sobre los giros del destino que lo mantuvieron nuevamente en la presidencia para presenciar el desenlace de la competición.

La FIFA agradeció el trabajo de la Casa Blanca

En este sentido, Trump, afirmó que ha sido un verdadero privilegio que el pueblo estadounidense compartiera la magnificencia, la infraestructura y el espíritu de su nación con delegaciones y visitantes de todo el planeta durante este mes histórico.

.@POTUS: "Eight years ago, all the way back in 2018, it was my honor to help secure the World Cup for North America… as fate would have it, I'm President. I was supposed to not be here right now." pic.twitter.com/86K9fo86ZN — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 17, 2026

Por último, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, elogió efusivamente la gestión de la Casa Blanca afirmando que este Mundial superó todas las expectativas y convirtió el “Sueño Americano” en una realidad palpable.

Al cierre del campeonato, Infantino le manifestó directamente al presidente de la Unión que este arrollador e increíble hito organizativo e institucional no habría alcanzado tales niveles de excelencia sin su constante liderazgo, apoyo gubernamental y compromiso logístico desde el primer día.

"This @FIFAWorldCup has exceeded all expectations… The American Dream, Mr. President, came to reality," FIFA President Gianni Infantino tells @POTUS as the tournament nears its end. "This World Cup would not have been such an incredible success without you." 🇺🇸 pic.twitter.com/1oU0WhO5Mh — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 17, 2026

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