Tribunal Electoral de Ecuador frena la plataforma política del correísmo

Quito.- Un magistrado del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador dictó la suspensión provisional del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo).

Así se conoció a través de diversos medios de comunicación, en donde señalaron que esta agrupación política representaba la alternativa del correísmo para participar en los comicios locales de noviembre, una estrategia implementada luego de que en el mes de marzo se ratificara la inhabilitación de su partido matriz, Revolución Ciudadana (RC).

🇪🇨Suspenden a movimiento aliado de la principal fuerza opositora Un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador suspendió este viernes por nueve meses al movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo) pic.twitter.com/hUOOdbh3sh — RT en Español (@ActualidadRT) July 18, 2026

De la misma manera, señalaron que la decisión del organismo electoral afecta de forma directa a los planes de la oposición, debido a que la plataforma Amigo ya había oficializado las postulaciones del actual alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y de la exaspirante presidencial Luisa González. González tenía previsto competir por la Prefectura de la provincia de Manabí, una región considerada un bastión político clave para los simpatizantes del exmandatario Rafael Correa.

Rafael Correa arremetió contra el fallo judicial

Por otro lado, se conoció que el fallo fue emitido por el juez Patricio Maldonado tras admitir a trámite una denuncia presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón. El dictamen judicial responde a una indagación en curso contra los directivos de la organización por supuesto lavado de dinero, siendo esta la misma causa jurídica que provocó la descalificación de Revolución Ciudadana meses atrás.

Ante esta resolución, el expresidente Rafael Correa arremetió contra la medida calificándola como una «monstruosidad» orquestada por la Fiscalía y el gobierno de Daniel Noboa.

Ante la nueva monstruosidad cometida por la Fiscalía y el TCE de Noboa, debemos estar más unidos y organizados que nunca.

Por eso le pedimos a toda nuestra militancia y simpatizantes bajar la appRC5 para una comunicación eficaz.

¡Hasta la victoria siempre!✊🏼… — Rafael Correa (@MashiRafael) July 18, 2026

A través de sus redes sociales, el líder político hizo un llamado a la militancia a mantener la cohesión y recomendó la descarga de una plataforma móvil oficial con el fin de garantizar una comunicación interna efectiva.

Vïdeo: Unidades Especiales de Medic preparadas para responder a diferentes emergencias.