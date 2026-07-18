ICE arresta a un mexicano por volar un dron en espacio aéreo restringido de la FIFA

Kansas.- Efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a un migrante mexicano por operar de forma peligrosa un dron dentro de un espacio aéreo estrictamente restringido cerca de un evento oficial de la FIFA en Kansas City, Misuri.

En un comunicado, explicaron que el incidente de seguridad ocurrió cuando el sospechoso, identificado como Jose Gerardo Garrido-Benitez, voló la aeronave no tripulada a menos de 2.5 millas náuticas del Arrowhead Stadium mientras se desarrollaban las festividades de la Copa del Mundo.

Señalaron que agentes federales confiscaron el dispositivo de inmediato y notificaron a las autoridades migratorias, quienes hicieron efectiva la detención el 6 de julio.

Tenía antecedentes delictivos

Por otro lado, detallaron que Garrido-Benitez cuenta con un amplio expediente de violaciones migratorias, habiendo sido deportado previamente de los Estados Unidos tras ingresar de forma ilegal por la frontera de California en el año 2003.

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Destacaron que con posterioridad a su expulsión inicial, el individuo volvió a ingresar ilícitamente al territorio norteamericano en una fecha y locación no especificadas, incurriendo en un delito grave de carácter federal. Debido a este reingreso irregular, un juez de inmigración del Departamento de Justicia (DOJ) ya había emitido una orden final de remoción en su contra desde el 14 de febrero de 2005.

Además, señalaron que más allá de sus infracciones de carácter migratorio, el detenido posee un extenso historial delictivo que abarca condenas previas por el delito grave de falsificación y por conducir bajo los efectos del alcohol (DWI).

Por último, precisaron que los registros oficiales del Departamento de Homeland Security (DHS) revelan además arrestos anteriores por agresión física (battery), así como múltiples cargos por posesión de marihuana, parafernalia de drogas y tenencia ilícita de opiáceos o narcóticos peligrosos. El sospechoso permanece actualmente bajo custodia federal de ICE a la espera de que se ejecute su expulsión formal del país.

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