Guatemala en alerta tras registrar 42 réplicas y daños en 26 edificios públicos

Ciudad de Guatemala.- Autoridades de emergencia en Guatemala se mantuvieron bajo estricta vigilancia tras registrarse al menos 42 réplicas y un total de 58 emergencias derivadas del potente terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en el Pacífico mexicano.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la constante actividad sísmica posterior generó alarma entre la población fronteriza durante la jornada del viernes 17 de julio de 2026, obligando a las comunidades a mantenerse en alerta permanente ante la inestabilidad del terreno.

Desde la medianoche de este sábado 18 de julio, el @insivumehgt ha registrado 12 sismos con magnitudes entre 4.1 y 5.4. pic.twitter.com/VE7FPXWphc — CONRED (@ConredGuatemala) July 18, 2026

De la misma manera, en cuanto al balance de los estragos materiales, las autoridades de protección civil confirmaron daños estructurales por agrietamiento en 14 escuelas y 12 edificios del Estado.

#Guatemala Tras la actividad sísmica registrada en el país, personal de @AVEMuniGuate y del @Ejercito_GT realizaron una evaluación en Atzul apartamentos zona 21 de la ciudad de Guatemala. Fotografías: Sistema CONRED. pic.twitter.com/Z85f4lJOIn — CONRED (@ConredGuatemala) July 17, 2026

Asimismo, la infraestructura vial sufrió el impacto directo de los movimientos de tierra, reportándose derrumbes que afectaron la circulación en tres importantes carreteras del país, lo que obligó al despliegue inmediato de cuadrillas de limpieza y remoción de escombros.

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Se mantienen alerta en la costa del país

Por otro lado, la fuerza del temblor también repercutió en la dinámica marítima, provocando una alerta preventiva de tsunami por variaciones de hasta 34 centímetros en el oleaje del litoral de San Marcos y la costa sur. Como medida de contingencia ante posibles inundaciones o daños mayores en las zonas vulnerables de la franja costera, los cuerpos de socorro ejecutaron la evacuación de emergencia de 11 ciudadanos hacia refugios seguros.

Es de mencionar que a pesar de la alarmante sucesión de réplicas y el impacto en las construcciones, Guatemala no reportó víctimas mortales, registrando únicamente a una persona hospitalizada debido al incidente.

Por último, el Servicio Sismológico Nacional de México documentó una actividad posterior mucho más agresiva con 137 réplicas que llegaron a alcanzar una magnitud máxima de 6.5.

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