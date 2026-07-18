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Corte avala norma de la USPS sobre códigos de barra en boletas

ESTADOS UNIDOS
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El personal de la Junta Estatal de Elecciones seleccionará al azar el miércoles 6 de noviembre distritos, sitios de votación anticipada y boletas de voto en ausencia por correo que se contarán a mano en cada condado como parte de una auditoría posterior a las elecciones requerida para las elecciones generales de 2024. En los próximos días, las 100 juntas electorales de los condados contarán los votos de los candidatos presidenciales a mano en las papeletas de los distritos electorales elegidos el día de las elecciones, en los sitios de votación anticipada en persona o en las papeletas de voto por correo. Luego, compararán los totales con los resultados de los recuentos de las máquinas de votación. El recuento de auditoría de muestra, requerido por la ley estatal, ayuda a garantizar la confiabilidad de los resultados electorales tabulados por máquina. Consulte Principios y reglas para el recuento de votos oficiales (NCGS § 163-182.1(b)(1)) . La selección aleatoria de dos grupos de votantes que se contarán a mano en cada condado se llevará a cabo el miércoles a la 1:30 p. m. Cualquier miembro del público puede acceder a la reunión en línea o por teléfono utilizando la siguiente información: En línea: Webex (Contraseña: NCSBE) Por teléfono: (415) 655-0003 , Código de acceso: 2429 252 7348#, contraseña 62723# Los miembros del público también pueden mirar en persona en la oficina de la Junta Estatal de Elecciones, tercer piso, edificio Dobbs, 430 N. Salisbury St., Raleigh, NC 27603. El evento del miércoles implicará varios pasos: Se lanzan en secuencia diez dados de diez caras para determinar un número de semilla de diez dígitos. El método del número de semilla se utiliza para inicializar el generador de números aleatorios de manera que pueda ser replicado por cualquier miembro del público que desee hacerlo. El número de semilla se ingresa en un programa de software, junto con el archivo de entrada (que contiene una lista de distritos electorales del día de la elección, sitios de votación anticipada y todas las boletas de voto en ausencia por correo para cada condado). El programa de software se ejecuta utilizando el número de semilla, el archivo de entrada y el código para generar una muestra aleatoria de dos grupos de papeletas de cada condado. Estos grupos de papeletas incluyen los distritos electorales del día de las elecciones, los sitios de votación anticipada y las papeletas de voto por correo (consideradas un solo sitio de votación administrativa ya que estas se tabulan en la junta electoral). Una vez generada, la lista de grupos aleatorios de papeletas se publica en ncsbe.gov y se proporciona a las juntas electorales del condado. Para mayor transparencia, los miembros del público pueden producir el mismo resultado utilizando el número de semilla, el archivo de entrada y el software gratuito. Las instrucciones para instalar el software, así como el código en sí, están disponibles aquí: Carpeta de archivos públicos de NCSBE: Código de auditoría de muestra . El archivo de entrada estará disponible aquí: Carpeta de archivos públicos de NCSBE: Auditoría de muestra de elecciones generales del 5 de noviembre de 2024 . El archivo de salida (es decir, los grupos de boletas seleccionados aleatoriamente resultantes para que cada condado audite) también estará disponible aquí: Carpeta de archivos públicos de NCSBE: Auditoría de muestra de elecciones generales del 5 de noviembre de 2024 . Antes de cada elección, cada junta electoral del condado prueba cada tabulador que se utilizará en la elección para garantizar que las papeletas estén codificadas correctamente y que la máquina cuente las papeletas con precisión. Para obtener más información, consulte Preparación para elecciones precisas . Para obtener más información sobre las diversas formas en que los funcionarios electorales protegen las elecciones de Carolina del Norte, consulte Seguridad electoral .
Maria Gabriela Perez

Washington.-  La Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. permitió de forma temporal al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) avanzar con su propuesta de regulación para el correo electoral.

Así se conoció en un comunicado, en donde indicaron que esta decisión de emergencia congela la orden previa de un juez de distrito que había bloqueado la iniciativa, facultando a la agencia federal a continuar con el proceso administrativo y legal a la espera de que se resuelva la apelación de fondo.

Asimismo, señalaron que la controvertida norma exige como requisito que los estados entreguen sus listas de votantes y códigos de barras serializados en las balotas antes de que la USPS procese y envíe las boletas electorales federales.

Detallaron que el caso judicial, registrado bajo el expediente número 26-5253 y emitido oficialmente el 17 de julio de 2026, enfrenta directamente al Servicio Postal y a su director general, Louis DeJoy, contra la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP).

Destacan las probabilidades de ganar la apelación

Por otro lado, señalaron que El panel de jueces integrado por Henderson, Walker y Garcia determinó que la USPS tiene altas probabilidades de ganar la apelación sustentando su postura en dos razones jurídicas independientes.

Ver más: Corte permite escoltas obligatorias para prensa en el Pentágono

En primer lugar, los magistrados señalaron que la impugnación de la organización civil es prematura debido a que apunta contra una regla propuesta y no un texto final; en segundo lugar, concluyeron que, incluso si llega a adoptarse, la medida no viola el acuerdo de conciliación firmado entre ambas partes en el año 2021.

En este sentido, el tribunal superior subrayó el riesgo de un daño irreparable advirtiendo que el bloqueo legal impediría implementar una regulación definitiva antes de las elecciones generales de noviembre de 2026. Al otorgar la suspensión de la medida restrictiva, el tribunal validó el argumento de la defensa sobre la urgencia del calendario electoral, recordando que en este tipo de procesos democráticos no existen segundas oportunidades una vez celebrados los comicios.

Vídeo: Anulan veto a la SB153 en NC

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