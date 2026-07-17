Trump acusa a China de comprometer datos electorales de EE. UU.

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, alertó sobre la supuesta filtración de datos de votantes a gobiernos extranjeros y exigió al Congreso la aprobación inmediata de la Ley SAVE America.

Estas declaraciones las ofreció en un mensaje a la nación la noche del jueves 16 de julio en donde indicó que se encuentra en proceso de notificar a varios estados cuyos datos electorales habrían sido comprometidos por la República Popular China y otros actores externos.

.@POTUS: Put together, these disclosures reveal an election system so broken and vulnerable that NO ONE can possibly defend it. — Hundreds of millions of U.S. voter files are in the hands of foreign governments. — Our machines and ballot-counting systems are exposed to hacking… pic.twitter.com/Lj418EpSfk — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 17, 2026

De la misma manera, el mandatario ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) colaborar estrechamente con los gobiernos locales para corregir fallas técnicas antes de las próximas elecciones de medio término (midterms).

.@POTUS: In light of the brand new and irrefutable information I have revealed tonight, my administration is in the process of notifying states whose election data was compromised by the People’s Republic of China and others. We will be working closely to mitigate any harm—and… pic.twitter.com/Xy5Xva0CP2 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 17, 2026

Pidió aprobar la Ley SAVE America

Por otro lado, durante su discurso instó a la ciudadanía a presionar a sus representantes en el Senado y la Cámara para aprobar la Ley SAVE America, una reforma integral que busca transformar las normativas de votación en todo el territorio nacional bajo el argumento de proteger la soberanía y la transparencia del sufragio.

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Señaló que la Ley SAVE America exigirá que todos los votantes presenten una identificación oficial con foto y demuestren su ciudadanía estadounidense antes de ejercer el derecho al voto.

Asimismo, el presidente ordenó al DHS identificar a personas no ciudadanas e inelegibles en los registros de votantes para exigir a los estados su remoción inmediata antes de los comicios.

En ese sentido, Trump afirmó que cientos de millones de archivos de votantes estadounidenses están en manos de gobiernos extranjeros y denunció que las máquinas de conteo siguen expuestas a hackeos y manipulación.

Por último, el presidente enfatizó que la seguridad de las elecciones no debe ser un asunto partidista, asegurando que tanto demócratas como republicanos merecen el sistema electoral más seguro, honesto y justo del mundo.

.@POTUS: "Great damage has been done to our country—our elections were left vulnerable to being rigged and stolen, and the trust of the American People was lost. This cannot be allowed to continue. Every American, whether you're a Republican, Democrat, Independent, or… pic.twitter.com/ScIL0mQGZb — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 17, 2026

Vídeo: Informe del CMPD a la comunidad