Columbia, SC.- El Departamento de Justicia anunció la sentencia de Jonathan Andrew Felkel, de 34 años de edad, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Columbia, Carolina del Sur, a 9 años de prisión por violar los derechos de vivienda de su vecino afrodescendiente, JM, en violación del artículo 3631 del Título 42 del Código de los Estados Unidos.

“Hoy hemos hecho justicia por el perturbador ataque racista perpetrado por Jonathan Andrew Felkel contra la víctima”, declaró la fiscal adjunta Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. “Los crímenes de odio no solo perjudican a las personas, sino que socavan la cohesión de nuestras comunidades. El Departamento de Justicia seguirá procesando enérgicamente estos casos para restablecer la seguridad y la confianza en nuestros barrios”.

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“La violencia por motivos raciales no se tolera en Carolina del Sur”, declaró el fiscal federal Bryan Stirling del Distrito de Carolina del Sur.

“Los actos violentos del acusado en julio pasado causaron un daño irreparable”, declaró Kevin Moore, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Columbia. “Esperamos que la víctima y esta comunidad puedan comenzar a sanar, sabiendo que seguimos plenamente comprometidos con su seguridad. Cualquier persona que cometa un delito motivado por la raza o cualquier otra discriminación racial, según la Ley de Vivienda Justa, enfrentará todo el peso de la justicia”.

En su audiencia preliminar, Felkel admitió que el 17 de julio de 2025, mientras conducía hacia la comunidad donde vivían él y JM, disparó un arma y le gritó a JM: «¡Será mejor que sigas corriendo, muchacho!», mientras JM estaba parado en la entrada de la comunidad. Durante la investigación, Felkel admitió ante los agentes del orden que creía que personas afroamericanas estaban cometiendo delitos en su vecindario, que había asumido que JM era un criminal debido a su raza y que esperaba hacerle entender a JM que debía «irse» y «no estar por esta zona».

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La oficina del FBI en Columbia y el departamento del sheriff del condado Richland investigaron el caso.

Los fiscales federales adjuntos Elle Klein y Lamar Fyall del Distrito de Carolina del Sur y la abogada litigante Sarah Armstrong de la Sección Penal de la División de Derechos Civiles llevaron el caso.

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