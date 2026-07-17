NCDOT lanza la herramienta interactiva «Proyectos cerca de mí»

Raleigh, NC.- El público cuenta ahora con una nueva forma de estar al tanto de los proyectos de transporte que están en marcha o que están por venir, ya sea en un vecindario cercano o en todo el estado ya que el Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) lanzó recientemente una herramienta interactiva en línea llamada Proyectos Cercanos, donde las personas pueden explorar un mapa que presenta una amplia gama de datos sobre proyectos de transporte estatales.

Do we have a project near you? Looking for more information on it? Introducing Projects Near Me – an interactive tool to keep you informed. Get started 🗺️ https://t.co/KDVUmFK3h2 pic.twitter.com/YHWopz5jFi — NCDOT (@NCDOT) July 16, 2026

El mapa permite realizar búsquedas por dirección, facilitando la localización de proyectos cercanos a cualquier ubicación, y por número de identificación del proyecto en el Programa Estatal de Mejoras del Transporte (STIP). También puede mostrar proyectos por condado o por la División de Carreteras del NCDOT.

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Los filtros adicionales permiten a los usuarios buscar en el mapa por tipo de proyecto: aviación, ciclismo y peatones, puentes y estructuras, transbordadores, carreteras, transporte público, ferrocarriles y otros proyectos diversos. El mapa también puede mostrar indicadores de proyectos de gran interés público, con participación ciudadana o que sean proyectos futuros.

Los usuarios pueden hacer clic en cualquier marcador del mapa para ver más información sobre el proyecto, incluyendo un mapa local y una descripción del trabajo, los hitos de aquellos proyectos que cuentan con financiación en el STIP actual e información de contacto.

Los datos del mapa «Proyectos cercanos» están sujetos a cambios a medida que los proyectos evolucionan. El mapa no incluye datos sobre el impacto en el tráfico asociado a los proyectos de transporte actuales. Se recomienda seguir utilizando DriveNC.gov como fuente fiable de información de tráfico en tiempo real en Carolina del Norte

Finalmente desde NCDOT extendieron un llamado a los conductores «Manténganse alerta al volante, esperen un tráfico intenso durante el fin de semana de carreras y siempre conduzcan sobrios».

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