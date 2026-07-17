Beltmont, NC.- La playa del parque South Point Access permanecerá cerrada hasta nuevo aviso debido a un alto nivel de E. coli detectado durante las pruebas de agua rutinarias.

El Departamento de Parques, Recreación y Turismo de Gaston County cerró la playa inmediatamente después de conocerse los resultados más recientes el jueves 16 de julio. La bacteria E. coli se encuentra de forma natural en los lagos y ríos de Carolina del Norte, aunque se sabe que los niveles elevados aumentan la presencia de bacterias y virus patógenos.

Pace Labs, la empresa que realiza el muestreo de agua para el parque South Point Access, toma muestras de la zona de baño semanalmente. Pace volvió a analizar el agua el jueves y se espera que los resultados estén disponibles el viernes 17 de julio de 2026.

Si bien la playa está cerrada, las demás instalaciones del Parque South Point Access permanecen abiertas para que residentes y visitantes las disfruten. El Departamento de Parques, Recreación y Turismo de Gaston County espera dar la bienvenida a los visitantes a la playa lo antes posible.

¿Qué hacer ante estos niveles?

Si durante las pruebas rutinarias del agua se detecta un alto nivel de Escherichia coli (E. coli), la situación requiere una respuesta inmediata, ya que este hallazgo indica contaminación fecal y un posible riesgo para la salud pública.

Estas son las principales recomendaciones:

No consumir el agua sin tratamiento. No la utilice para beber, preparar alimentos, hacer hielo, cepillarse los dientes ni lavar frutas y verduras. Hervir el agua antes de usarla. Lleve el agua a ebullición durante al menos 1 minuto (3 minutos en zonas de gran altitud) y luego déjela enfriar antes de consumirla. Utilizar agua embotellada cuando esté disponible, especialmente para bebés, personas mayores, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Identificar el origen de la contaminación. Las autoridades o el operador del sistema de agua deben inspeccionar la infraestructura para detectar posibles roturas de tuberías, filtraciones, fallas en el sistema de desinfección o contaminación por aguas residuales. Repetir los análisis. Después de aplicar medidas correctivas, deben realizarse nuevas pruebas microbiológicas para confirmar que los niveles de E. coli han vuelto a ser seguros. Desinfectar el sistema de distribución, si corresponde. En muchos casos se realiza una cloración de choque u otro procedimiento aprobado para eliminar los microorganismos. Informar a la población. Las autoridades sanitarias suelen emitir un aviso de «Hervir el agua» («Boil Water Advisory») hasta que los análisis confirmen que el suministro es seguro.

Riesgos para la salud

La presencia de E. coli puede provocar síntomas como:

Diarrea.

Dolor abdominal.

Náuseas y vómitos.

Fiebre en algunos casos.

Aunque muchas cepas son inofensivas, algunas pueden causar enfermedades graves, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

¿Cuándo puede volver a consumirse el agua?

Solo cuando las autoridades competentes informen que las muestras cumplen con los estándares de calidad y levanten cualquier restricción vigente.

Si esta consulta corresponde a una ciudad o comunidad específica, puedo ayudarte a interpretar el aviso oficial o explicar qué medidas están recomendando las autoridades locales.

Video: BACTERIA DE E. COLI