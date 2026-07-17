La historia detrás de la icónica foto de Messi bañando al bebé Lamine Yamal

New Jersey.- Los astros Leo Messi y Lamine Yamal, separados por una diferencia de 20 años, se enfrentarán el domingo 19 de julio por primera vez en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como los máximos referentes de las selecciones de Argentina y España.

En un comunicado de la FIFA destacaron que este compromiso definirá la gloria máxima del fútbol global y enfrentará a dos de las estrellas más brillantes del planeta, capturando la atención de millones de aficionados que presenciarán un relevo generacional sin precedentes sobre el terreno de juego.

De la misma manera, destacaron que el partido adquiere un tinte místico debido a una icónica y premonitoria fotografía tomada en 2007, en la que un Messi de 19 años aparece bañando al bebé Lamine Yamal de apenas tres meses y medio de edad en los vestuarios del Camp Nou.

Acotaron que la imagen, calificada por sus creadores como «un milagro» lleno de casualidades extraordinarias, formó parte de un calendario solidario organizado por el periódico Sport en colaboración con la fundación del Barcelona y Unicef para recaudar fondos de beneficencia.

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Yamal ganó sorteo del Barcelona

Por otro lado, la FIFA explicó que la familia de Lamine Yamal ganando un sorteo de la oenegé para posar junto a un jugador del primer equipo del Barça fue el inicio de esta historia, y el destino eligió que fuera Messi entre una plantilla llena de figuras históricas como Ronaldinho, Henry, Xavi o Iniesta.

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Los organizadores recuerdan que la sesión fue compleja debido a que el astro argentino era extremadamente tímido e introvertido a sus 19 años, mostrándose visiblemente tenso y asustado al sostener al pequeño en brazos dentro de un cubo plástico.

Señalaron que la fotografía permaneció olvidada durante más de 15 años hasta que el padre de Lamine la recuperó en redes sociales en 2024, coincidiendo con la histórica coronación de su hijo en la Eurocopa.

En este sentido, destacaron que en la actualidad, con Messi compitiendo en plenitud a sus 39 años y Yamal consolidado como una superestrella mundial de 19 en su primera final del mundo, los protagonistas de aquella captura se preparan para cerrar un círculo perfecto y mágico en la historia del deporte rey.

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