Interceptan barco pesquero con 710 kg de cocaína en el Pacífico

Bogotá.- Una operación internacional conjunta logró la histórica intercepción del barco pesquero «Sol De Oro IV» en el Pacífico Oriental y el decomiso de 710 kilogramos de cocaína, según informó formalmente la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá.

En un comunicado, explicaron que en este impresionante despliegue de seguridad e inteligencia militar cooperaron la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur (JIATF-S), la Armada de Colombia, la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE. UU. y la Guardia Costera de Costa Rica.

Explicaron que el seguimiento estratégico de la embarcación comenzó cuando la JIATF-S, la Armada colombiana y la DEA detectaron y monitorearon su avance a 177 millas náuticas al este de la Isla del Coco.

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Destacaron que tras recibir las alertas correspondientes, efectivos de la Guardia Costera costarricense, junto con su Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), interceptaron y detuvieron el barco a 289 kilómetros de la costa de Golfito, logrando desarticular los planes de un importante cártel transnacional.

🌊¡GOLPE HISTÓRICO AL NARCOTRÁFICO MARÍTIMO!🚫❄️ En una impresionante demostración de trabajo en equipo internacional, @jiatfs, la Guardia Costera de Costa Rica, la @DEAHQ y @ArmadaColombia interceptaron el barco pesquero “Sol De Oro IV” en el Pacífico Oriental y decomisaron… https://t.co/0NUbKStvqC — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) July 17, 2026

Confiscaron cocaína líquida

Por otro lado, indicaron que las autoridades confirmaron que el cargamento confiscado representa la primera incautación marítima de cocaína líquida en la historia de Costa Rica, marcando un hito en las operaciones tácticas contra el narcotráfico regional.

Señalaron que el alijo retirado de las calles constaba de un total de 597 kilogramos de cocaína en estado líquido almacenados en 11 contenedores, complementados por otros 113 kilogramos dosificados en 95 paquetes tradicionales.

Asimismo, precisaron que como resultado directo del asalto marítimo, cuatro tripulantes de nacionalidad costarricense fueron detenidos y enfrentan penas de hasta 20 años de prisión bajo cargos de tráfico internacional de drogas.

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