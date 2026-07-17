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Intercambio de libros en actividad gratuita el 24 de julio

ENTRETENIMIENTO
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Intercambio de libros en actividad gratuita el 24 de julio
Imagen referencial de Canva
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Free Range Brewing, ubicada en 2320 North Davidson Street, Charlotte, NC. 28205, organiza organiza varios eventos gratuitos y económicos cada semana, inicialmente habrá un intercambio de libros. Algunos de estos eventos son regulares y se repiten semanal o mensualmente, mientras que otros son especiales. Consulta la página de Facebook o el calendario del sitio web de Free Range Brewing para estar al tanto de las actualizaciones. 

Los autores independientes locales Meg Rosenthal, Alyssa Burns, Robert Lewis, Sam Castillo y Gayle Sims estarán disponibles para firmar ejemplares y charlar sobre libros. Para el intercambio, trae de 1 a 3 libros con una calificación de 3.7 o superior en Goodreads y luego explora los que hayan traído los demás. También puedes intercambiarlos por una cita a ciegas con un libro. ¡Habrá un concurso de preguntas y respuestas sobre libros con premios!

Lee también: Ruta de Libros del Gran Charlotte en abril

En otras actividades tendrán:

Lee también: Libros en actividad gratuita en Charlotte BookPalooza

Eventos recurrentes

  • Clases de dibujo de figura humana
  • Los domingos
  • A las 11:15 a.m.
  • Entrada gratuita.

Video: Ariana Godoy, autora venezolana con 11 libros y adaptaciones en Netflix

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