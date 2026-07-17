Fuerte sismo de magnitud 7.4 sacude Chiapas, México

Ciudad Hidalgo,- Un potente sismo de magnitud 7.4 se registró el viernes 17 de julio al suroeste de Ciudad Hidalgo y Huixtla, sacudiendo el estado de Chiapas y encendiendo las alertas de emergencia en el sur de México.

El movimiento telúrico principal ocurrió durante la mañana y fue secundado por réplicas adicionales en la localidad fronteriza de Ciudad Hidalgo, lo que obligó a la activación inmediata de las brigadas de rescate y comités de monitoreo.

#Preliminar | Sismo en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional reporta sismo de magnitud 5.3 a 115 km al suroeste de Cd. Hidalgo, Chis. (11:15:23 h). La Secretaría de Protección Civil se mantiene atenta ante cualquier reporte. Mantén la calma e infórmate por fuentes oficiales. pic.twitter.com/0j9UQ6zYiX — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) July 17, 2026

Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia en las entidades colindantes tras mantener comunicación directa con los gobernadores de Chiapas y Tabasco.

Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes. La Secretaría de Marina recomienda no… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 17, 2026

De la misma manera, indicaron que las autoridades de los tres órdenes de gobierno confirmaron de manera preliminar que, afortunadamente, no se reportan pérdidas humanas ni daños materiales graves en la infraestructura de la región afectada.

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Piden no acercarse a las platas en las próximas horas

Por otro lado, ante la intensidad del temblor y su epicentro marítimo, la secretaría de Marina (SEMAR) emitió una recomendación estricta de no acercarse a las playas durante las próximas seis horas por riesgo latente de tsunami.

Indicaron que la alerta busca proteger a las comunidades de la costa pacífica de posibles variaciones e inundaciones derivadas de la actividad sísmica, instando a la población a seguir las instrucciones de Protección Civil.

👷‍♂️ RECORRIDOS DE VERIFICACIÓN EN LA CAPITAL 🚨 Derivado del sismo de magnitud 7.4 registrado al Suroeste de Ciudad Hidalgo, elementos del Equipo de Respuesta Inmediata ERI y la Secretaría de Protección Civil del Estado se desplegaron de manera inmediata en la capital para pic.twitter.com/lVfNkb1xKJ — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) July 17, 2026

Asimismo, en las zonas urbanas, elementos del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) y de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas se desplegaron en la capital para garantizar la seguridad ciudadana.

Durante el operativo de verificación en territorio, los cuerpos de rescate brindaron atención médica y contención oportuna a personas con crisis nerviosas, al tiempo que realizaron inspecciones físicas rápidas en inmuebles públicos y privados para descartar fallas estructurales.

garantizar la seguridad de la ciudadanía. Durante este operativo preventivo:

❤️ Se brindó atención y contención oportuna a personas con crisis nerviosas.

🏢 Se realizaron inspecciones físicas rápidas a inmuebles para descartar daños estructurales. 📞 Continuamos trabajando pic.twitter.com/1bgxz5lpoU — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) July 17, 2026

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