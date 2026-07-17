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Fuerte sismo de magnitud 7.4 sacude Chiapas, México

INTERNACIONALES
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Fuerte sismo de magnitud 7.4 sacude Chiapas, México
Foto: Cortesía X @pcivilchiapas
Maria Gabriela Perez

Ciudad Hidalgo,- Un potente sismo de magnitud 7.4 se registró el viernes 17 de julio al suroeste de Ciudad Hidalgo y Huixtla, sacudiendo el estado de Chiapas y encendiendo las alertas de emergencia en el sur de México.

El movimiento telúrico principal ocurrió durante la mañana y fue secundado por réplicas adicionales en la localidad fronteriza de Ciudad Hidalgo, lo que obligó a la activación inmediata de las brigadas de rescate y comités de monitoreo.

Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia en las entidades colindantes tras mantener comunicación directa con los gobernadores de Chiapas y Tabasco.

De la misma manera, indicaron que las autoridades de los tres órdenes de gobierno confirmaron de manera preliminar que, afortunadamente, no se reportan pérdidas humanas ni daños materiales graves en la infraestructura de la región afectada.

Ver más: El NHC vigila posible baja presión en el noreste del Golfo de México

Piden no acercarse a las platas en las próximas horas

Por otro lado, ante la intensidad del temblor y su epicentro marítimo, la secretaría de Marina (SEMAR) emitió una recomendación estricta de no acercarse a las playas durante las próximas seis horas por riesgo latente de tsunami.

Indicaron que la alerta busca proteger a las comunidades de la costa pacífica de posibles variaciones e inundaciones derivadas de la actividad sísmica, instando a la población a seguir las instrucciones de Protección Civil.

Asimismo, en las zonas urbanas, elementos del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) y de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas se desplegaron en la capital para garantizar la seguridad ciudadana.

Durante el operativo de verificación en territorio, los cuerpos de rescate brindaron atención médica y contención oportuna a personas con crisis nerviosas, al tiempo que realizaron inspecciones físicas rápidas en inmuebles públicos y privados para descartar fallas estructurales.

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