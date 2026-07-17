El mensaje de mitad de temporada de Dean Smith a Charlotte

Charlotte, NC.- A mitad de temporada, el Charlotte FC se encuentra en una posición única: Sexto en la Conferencia Este, buscando un mejor resultado que el cuarto puesto del año pasado y preparándose para una segunda mitad de temporada repleta de partidos fuera de casa. Pero si hay algo que queda claro del entrenador Dean Smith, es esto: el equipo está construyendo algo, y lo están construyendo juntos.
"He wants to come here and leave a legacy." 💯
An exclusive interview with Head Coach Dean Smith, who discusses what Maxi brings to the squad
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— Charlotte FC (@CharlotteFC) July 16, 2026
En una temporada marcada por tener un capitán en la Copa del Mundo, la adquisición de un nuevo fichaje estrella y el surgimiento de una oleada de jóvenes talentos, Smith aprovechó su discurso de mitad de temporada para explicar la situación actual del Charlotte y hacia dónde se dirige. Cuando se le preguntó sobre el camino a seguir, su declaración fue simple: «Necesitamos empezar a ganar fuera de casa».
La llegada de Allan Saint-Maximin
Lo más destacado del mercado de fichajes es la llegada de Allan Saint-Maximin. Smith dejó claro que este fichaje no fue una decisión precipitada. Antes de traer al ganador de la Copa de Francia a Charlotte, Smith viajó a Londres y pasó un par de horas con él personalmente. Además, contactó con antiguos entrenadores, preparadores físicos e incluso con un jugador que había compartido vestuario con él, para comprender la personalidad que hay detrás del talento.
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Lo que escuchó a cambio fue consistente: como recordó Smith, todas esas conversaciones apuntaban a lo mismo, que “era una persona muy agradable, pero también un jugador excelente”. Al describir la chispa que aporta Saint-Maximin, simplemente dijo: “Es dinámico. Es un corredor”. Es la cualidad exacta que Smith dice haber estado buscando desde el primer día en Charlotte. La capacidad de, en sus palabras, “levantar a la gente de sus asientos”. Saint-Maximin no llega para reemplazar la producción que Charlotte perdió con la partida de Wilfried Zaha, ya que son dos tipos de jugadores completamente diferentes.
Pero la ambición coincide con la del club, y Smith señala que, tras una temporada excepcional en Francia, «quiere dar lo mejor de sí y elevar el nivel».
Una oleada de talento joven y ambicioso
Si Saint-Maximin representa la ambición del Club en el terreno de juego, su cantera representa su base. Smith dedicó un buen rato a destacar a un grupo de jóvenes jugadores que, durante su descanso, no solo trabajaron duro, sino que se esforzaron al máximo mientras otros estaban ausentes. De ese grupo, que incluye a Will Cleary y Aron John, la conclusión de Smith es clara: nunca dejaron de esforzarse, porque «siempre quieren superarse».
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El debut de Will Cleary en la MLS causó sensación, y ahora aspira al puesto de lateral derecho, justo el tipo de competencia interna que Smith desea. Rodolfo Aloko regresó de su compromiso con la selección de Benín en plena forma. Y Morrison Agyemang se ha consolidado como titular gracias a su gran físico, mientras el cuerpo técnico trabaja en perfeccionar los aspectos técnicos y tácticos de su juego.
A esto se suma el impacto constante del juego a balón parado del club: Charlotte ocupa el tercer puesto en la liga con siete goles de este tipo, un avance que Smith atribuye directamente a la incorporación de Karl Hooper al cuerpo técnico. Y la situación es clara: este no es un equipo que dependa de uno o dos jugadores. Es un equipo que se vuelve más completo, más ambicioso y más peligroso con cada partido.
Con información de Charlotte FC