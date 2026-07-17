El mensaje de mitad de temporada de Dean Smith a Charlotte

En una temporada marcada por tener un capitán en la Copa del Mundo, la adquisición de un nuevo fichaje estrella y el surgimiento de una oleada de jóvenes talentos, Smith aprovechó su discurso de mitad de temporada para explicar la situación actual del Charlotte y hacia dónde se dirige. Cuando se le preguntó sobre el camino a seguir, su declaración fue simple: «Necesitamos empezar a ganar fuera de casa».

La llegada de Allan Saint-Maximin

Lo más destacado del mercado de fichajes es la llegada de Allan Saint-Maximin. Smith dejó claro que este fichaje no fue una decisión precipitada. Antes de traer al ganador de la Copa de Francia a Charlotte, Smith viajó a Londres y pasó un par de horas con él personalmente. Además, contactó con antiguos entrenadores, preparadores físicos e incluso con un jugador que había compartido vestuario con él, para comprender la personalidad que hay detrás del talento.

Lo que escuchó a cambio fue consistente: como recordó Smith, todas esas conversaciones apuntaban a lo mismo, que “era una persona muy agradable, pero también un jugador excelente”. Al describir la chispa que aporta Saint-Maximin, simplemente dijo: “Es dinámico. Es un corredor”. Es la cualidad exacta que Smith dice haber estado buscando desde el primer día en Charlotte. La capacidad de, en sus palabras, “levantar a la gente de sus asientos”. Saint-Maximin no llega para reemplazar la producción que Charlotte perdió con la partida de Wilfried Zaha, ya que son dos tipos de jugadores completamente diferentes.

Pero la ambición coincide con la del club, y Smith señala que, tras una temporada excepcional en Francia, «quiere dar lo mejor de sí y elevar el nivel».

Una oleada de talento joven y ambicioso

Si Saint-Maximin representa la ambición del Club en el terreno de juego, su cantera representa su base. Smith dedicó un buen rato a destacar a un grupo de jóvenes jugadores que, durante su descanso, no solo trabajaron duro, sino que se esforzaron al máximo mientras otros estaban ausentes. De ese grupo, que incluye a Will Cleary y Aron John, la conclusión de Smith es clara: nunca dejaron de esforzarse, porque «siempre quieren superarse». Lee también: El balance de Dean Smith sobre Charlotte FC