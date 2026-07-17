El maestro Luis de la Fuente se mide ante su alumno Lionel Scaloni

New Jersey.- La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 también escenificará un duelo estratégico inolvidable en los banquillos entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni, los directores técnicos de España y Argentina.

En un comunicado de la FIFA destacaron que este enfrentamiento tiene un trasfondo histórico muy particular, ya que ambos estrategas estuvieron unidos en un entorno académico hace casi una década, donde compartieron libretas, pizarras y visiones de juego antes de alcanzar la cúspide del fútbol internacional.

Señalaron que Luis de la Fuente fue profesor de la asignatura de táctica de Lionel Scaloni durante la edición de 2017 de los cursos de entrenadores organizados por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dirigidos a exjugadores profesionales de élite.

De la Fuente recordó con precisión que el actual seleccionador de la Albiceleste se sentaba en la primera fila de la clase y destacaba notablemente por ser un alumno sumamente activo e inquieto, debatiendo cada concepto y discutiendo abiertamente las diferentes variantes estratégicas.

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Destacan la calidad humana de la Fuente

Por otro lado, la FIFA destacó que excompañeros de clase recuerdan a Scaloni como una persona espectacular y un estudiante muy competitivo, un carácter enérgico que ya arrastraba desde su época de futbolista profesional en España.

Acotaron que el estratega argentino compaginaba sus estudios tácticos con intensos partidos recreativos de fútbol-tenis en los tiempos libres junto a figuras como Valerón, donde mantenía la misma efusividad y temperamento exigente que hoy transmite a sus dirigidos desde la zona técnica de la selección campeona del mundo.

Mientras, indicaron que Luis de la Fuente es elogiado por sus antiguos alumnos por su gran calidad humana y por una notable evolución hacia un modelo de juego dominador, enfocado en el control absoluto del balón.

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Por último, destacaron que nueve años después de compartir pupitres en una escuela de capacitación, el maestro de táctica y su alumno aventajado se verán frente a frente en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, trasladando los debates del aula a la final por el título más importante del planeta.

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