EE.UU. lanza una campaña global contra el extremismo radical de izquierda

Washington.- La Casa Blanca, anunció que la administración del presidente Donald Trump convocó a altos funcionarios de gobiernos de todo el mundo para lanzar una ofensiva global sin precedentes contra el terrorismo de extrema izquierda.

En un comunicado, detallaron que con esta nueva estrategia doctrinal, el gobierno estadounidense busca tratar al extremismo radical de izquierda con la misma seriedad, recursos y ferocidad militar con la que históricamente se ha combatido al terrorismo yihadista internacional.

Al respecto, el secretario de Estado, Marco Rubio, denunció la existencia de una red transnacional donde militantes de Antifa y otros grupos extremistas viajan entre Europa y las Américas para coordinar ataques y canalizar propaganda.

Rubio advirtió que los complots de la izquierda radical han alcanzado niveles de violencia no vistos en décadas, movilizándose mediante canales digitales encriptados y utilizando una red clandestina de refugios seguros para sostener sus operaciones fronterizas.

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Buscan asfixiar a las organizaciones económicamente

Por otro lado, señalaron que con el fin de asfixiar el sustento económico de estas organizaciones, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una fiscalización masiva para identificar entidades benéficas y sin fines de lucro que actúan como fachadas de financiamiento ilícito.

El Tesoro examinará exhaustivamente dónde se ha explotado el estatus de exención de impuestos para convertir a estas organizaciones en conductos de fondos de influencia extranjera y promotores de la violencia política.

Por último, el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, ratificó que el gobierno de los Estados Unidos mantendrá un rumbo firme e inflexible en la persecución judicial de estos grupos, catalogándolos como enemigos de la civilización.

Miller alertó que el extremismo de izquierda suele apelar falsamente a las libertades civiles para escudar sus propios actos violentos, justificando las acciones federales que reconocen formalmente esta violencia como una amenaza directa a la seguridad nacional.

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