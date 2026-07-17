DHS detecta 250 mil no ciudadanos en padrones electorales

Washington.- El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), Markwayne Mullin, anunció que envió cartas oficiales de advertencia a los secretarios de Estado de cuatro entidades clave tras revelarse información confidencial sobre fallas de seguridad en el sistema electoral.

En un comunicado del DHS señaló que las misivas federales fueron dirigidas formalmente a las autoridades de California, Nueva Jersey, Nevada y Pensilvania para exigir una acción inmediata frente a la presencia de extranjeros en sus registros.

De acuerdo con las auditorías preliminares de la administración, el DHS identificó a más de 250.000 potenciales no ciudadanos registrados de manera ilegal para votar en solo estos cuatro estados de la Unión. El desglose técnico detalla un riesgo potencial de 190.832 registros irregulares en California, 35.152 en Nueva Jersey, 15.903 en Nevada y 14.576 en Pensilvania, comprometiendo la integridad de los padrones locales.

Al respecto, el secretario Mullin otorgó a las autoridades de los estados un plazo estricto de dos semanas para responder y confirmar su total colaboración con el gobierno federal antes de las elecciones de mitad de período (midterms).

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Aplicarán penalizaciones severas

En este sentido, indicaron que como parte de las medidas de presión e integridad, el DHS instruyó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a aplicar penalizaciones severas que incluyen la deportación inmediata para cualquier extranjero que emita un voto de forma ilícita.

Acotaron que estas acciones forman parte de un paquete de contingencia de la administración del presidente Donald Trump orientado a blindar los procesos democráticos y asegurar que solo los ciudadanos americanos elijan a sus líderes.

Entre las nuevas directrices adoptadas, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) exigirá a partir de ahora a los beneficiarios de subvenciones adoptar medidas obligatorias de integridad electoral para erradicar vulnerabilidades técnicas.

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