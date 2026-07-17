Corte permite escoltas obligatorias para prensa en el Pentágono

Washington.- Un panel dividido de la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. restauró la política del Pentágono que exige que los periodistas acreditados sean escoltados de forma obligatoria mientras se encuentren dentro de sus instalaciones.

En un comunicado, explicaron que esta decisión de emergencia de la corte de apelaciones suspende temporalmente la orden previa de un juez de distrito que había bloqueado la medida, permitiendo que la restricción oficial al libre tránsito de los medios vuelva a entrar en vigor de inmediato.

Detallaron que el fallo oficial, emitido y registrado el 16 de julio de 2026 bajo el caso número 26-5253, surge en el marco de una demanda interpuesta por The New York Times Company y el periodista Julian E. Barnes contra el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

🚨 A divided D.C. Circuit panel has restored the Pentagon's new policy requiring credentialed reporters to be escorted while on Pentagon grounds, staying a district judge's order pending appeal. The court also expedited the case. pic.twitter.com/P7sx71boRZ — SCOTUS Wire (@scotus_wire) July 16, 2026

Dejan sin efecto la orden del 30 de junio

En este sentido, con esta resolución, las autoridades judiciales superiores concedieron la solicitud de amparo del gobierno para dejar sin efecto la orden dictada el pasado 30 de junio de 2026, la cual protegía provisionalmente la movilidad independiente de los corresponsales en la sede militar.

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Por otro lado, señalaron que la deliberación de este caso de alto perfil estuvo a cargo de los jueces de circuito Henderson, Millett y Garcia, este último manifestando una postura disidente al votar en contra de otorgar la suspensión de emergencia solicitada por el Pentágono.

Por último, indicaron que la mayoría del tribunal concluyó que ambas partes en litigio han presentado intereses de enorme peso legal y seguridad nacional, por lo que la resolución de fondo del conflicto se determinará estrictamente con base en los méritos constitucionales del caso.

Enfatizaron que con el firme objetivo de resolver la controversia a la brevedad posible, el tribunal de apelaciones también ordenó acelerar el caso y recortar los plazos del proceso legal. Mientras se emite una sentencia definitiva sobre el acceso a los medios, todos los comunicadores que cubran la fuente de defensa deberán someterse de forma obligatoria al acompañamiento de escoltas militares asignados para transitar por el complejo gubernamental.

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