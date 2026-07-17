Cómo celebrar el Día Nacional del Helado 2026

Baskin-Robbins

Los miembros de Baskin-Robbins Rewards pueden obtener $5 de descuento en pedidos de $20 o más del 19 al 25 de julio de 2026, al ordenar en la tienda, a través de la aplicación BR o en línea en BaskinRobbins.com. El 26 de julio, los miembros de Baskin-Robbins Rewards pueden comprar una bola de helado y obtener otra gratis. Válido en las tiendas Baskin-Robbins participantes. Debe ser miembro de Rewards. Para obtener todos los detalles de la oferta, visite la aplicación Baskin-Robbins.

Carolina Scoops

Carolina Scoops, ubicada en 105 Dover Street, Pineville, Carolina del Norte, ofrece conos de waffle gratis el 19 de julio de 2026 con la compra de un helado. Además, durante todo el mes de julio habrá promociones semanales.

Lunes de batidos: $1 de descuento en todos los batidos.

Martes de tacos: $1 de descuento en tacos de helado

Miércoles de ofertas: $2 de descuento los domingos de Banana Split.

Jueves de sed: $1 de descuento en helados con refresco

Y el 18 de julio organizarán un concurso de comer helado.

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DQ

DQ ofrece a sus miembros de Rewards una Dilly Bar GRATIS a partir del 13 de julio de 2026 con cualquier pedido de $1 o más. La promoción estará disponible hasta el 19 de julio, pero solo se puede canjear una vez durante ese período.

Cortesía: DQ

Las Dilly Bars están hechas con helado suave de vainilla y recubiertas con una capa crujiente de chocolate, cereza o caramelo.

Descarga la aplicación DQ y únete a DQ Rewards para desbloquear esta oferta por tiempo limitado.

Sobre el Día Nacional del Helado 2026

El Día Nacional del Helado en Estados Unidos, celebrado el tercer domingo de julio, es una festividad que honra uno de los postres más queridos del país.

Establecido oficialmente en 1984 por el presidente Ronald Reagan, este día busca reconocer la popularidad y el impacto positivo del helado en la cultura estadounidense.

Desde sus inicios en el siglo XVIII, el helado ha evolucionado hasta convertirse en una industria multimillonaria, con una variedad infinita de sabores y estilos que satisfacen todos los paladares.

Durante esta celebración, muchas heladerías y marcas ofrecen promociones especiales, degustaciones gratuitas y eventos familiares, fomentando la alegría y el sentido de comunidad.

En las redes sociales, el hashtag #NationalIceCreamDay se llena de fotos y videos de personas disfrutando de sus helados favoritos, compartiendo recetas y anécdotas relacionadas con este delicioso postre.

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Además de ser una oportunidad para disfrutar del helado, el Día Nacional del Helado también destaca la importancia de apoyar a los negocios locales y la creatividad gastronómica.

Este día no solo celebra el helado como un producto, sino también su capacidad de unir a las personas y crear recuerdos inolvidables en torno a un cono, una copa o una barquilla de helado.

¡Sin duda este día es el momento perfecto para probar una de las muchas heladerías excelentes en el área de Charlotte!

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