Capturan en SC a fugitivo buscado por la Policía de Monroe

Monroe, NC.- Las autoridades lograron capturar a Tyneal Rorie, un fugitivo que permanecía prófugo y cuya búsqueda había motivado recientemente un llamado público para obtener información sobre su paradero. El arresto se produjo en la ciudad de Rock Hill, Carolina del Sur, gracias a un operativo coordinado entre varias agencias policiales de Carolina del Norte y Carolina del Sur.

La Agencia de Policía de Monroe informó que la detención ocurrió un día después de solicitar la colaboración de la comunidad mediante una publicación en redes sociales. Según la institución, numerosas personas compartieron el aviso e incluso algunas respondieron a un mensaje del propio Rorie, quien había desafiado públicamente a las autoridades con un comentario en el que afirmaba que debían «hacer su trabajo y encontrarlo».

El operativo estuvo encabezado por la Unidad de Enfrentamiento Penal Agresivo (ACE) de la Policía de Monroe y contó con el respaldo del Departamento de Policía de Rock Hill y de la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (NC SBI). Los equipos localizaron al sospechoso mientras permanecía oculto en una residencia de Rock Hill y ejecutaron el arresto sin que se registraran incidentes.

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Durante el procedimiento, los investigadores también incautaron nuevas evidencias que podrían derivar en cargos adicionales. Entre los elementos encontrados figuran esteroides, marihuana y un arma de fuego cuya posesión, según las autoridades, violaba la legislación vigente debido a la situación legal del detenido.

La Policía de Monroe destacó que el trabajo conjunto entre distintas agencias resultó determinante para ubicar al fugitivo. Los responsables de la investigación señalaron que los delincuentes frecuentemente cruzan límites municipales o estatales con la intención de evadir a la justicia, por lo que la cooperación entre organismos policiales representa una herramienta fundamental para garantizar su captura.

Los investigadores también reconocieron la participación de la ciudadanía durante el proceso de búsqueda. La difusión de la información en redes sociales permitió ampliar el alcance del aviso oficial y facilitó la recepción de datos que contribuyeron al desarrollo de la investigación.

En un comunicado posterior al arresto, la Policía agradeció el apoyo recibido por parte del Departamento de Policía de Rock Hill y del NC SBI, así como la colaboración de las personas que compartieron la publicación inicial y aportaron información relevante.

La institución aprovechó la actualización del caso para responder a quienes cuestionaban si el fugitivo sería localizado. «Lo encontramos», señalaron las autoridades al confirmar la captura.

La investigación permanece abierta mientras los detectives analizan las pruebas obtenidas durante el allanamiento y determinan si corresponde presentar nuevos cargos contra Rorie. Entretanto, las autoridades reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada con otras agencias para localizar a personas buscadas por delitos graves y llevarlas ante la justicia, independientemente del estado donde intenten ocultarse.

Video: Si usted esconde a un fugitivo