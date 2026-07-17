Calor extremo: Recursos comunitarios disponibles para protegerse

Charlotte, NC.- Ante las altas temperaturas y los índices de calor extremos previstos, se seguirán ofreciendo recursos para ayudar a los residentes vulnerables de Mecklenburg County.

Extreme heat resources are available from July 16-17: https://t.co/8XAlmguIIN Options include:

– Roof Above Day, The Relatives' On Ramp and Youth Crisis Center for unsheltered neighbors;

– Park and Rec;

– @CMLibrary.@CATSRideTransit will offer rides to cooling stations. pic.twitter.com/Ta62cM4nU9 — Mecklenburg County (@MeckCounty) July 16, 2026

Mecklenburg County la ciudad de Charlotte, la Oficina de Gestión de Emergencias de Charlotte-Mecklenburg (CMEMO) y las organizaciones que brindan servicios a personas sin hogar colaboran para monitorear el clima, atender las necesidades de la comunidad y abordar las necesidades que puedan surgir debido al calor extremo.

Información sobre refugios

Roof Above: Para las personas sin hogar que necesitan un lugar donde resguardarse del calor, el Centro de Servicios Diurnos de Roof Above, ubicado en 945 N. College St. en Charlotte, está abierto de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. el 17 de julio.

El programa Relatives: On Ramp está disponible para jóvenes de 18 a 24 años en 2219 Freedom Dr., Charlotte, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Cierra los fines de semana y festivos. El Centro de Crisis Juvenil está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, para jóvenes de 7 a 17 años en 1100 East Blvd., Charlotte.

El personal de asistencia continúa visitando los campamentos de personas sin hogar para brindar información sobre lugares de ayuda y agua, si es necesario.

Centros Recreativos y para Adultos Mayores

Los siguientes centros recreativos y de parques están abiertos para los residentes que buscan resguardarse del calor. El Sistema de Transporte del Área de Charlotte (CATS) ofrece transporte en las rutas designadas:

Centro Recreativo David B. Waymer, 14008 Holbrooks Rd., Huntersville, Ruta 48x

Centro Recreativo Regional Eastway, 3150 Eastway Park Dr., Charlotte, Ruta 39

Centro Recreativo Ivory/Baker, 1920 Stroud Park Court, Charlotte, Rutas 21/26

Centro Recreativo Regional del Norte, 18121 Old Statesville Rd., Cornelius, Sin servicio de autobús

Academia Deportiva Revolution Park, 1225 Remount Rd., Charlotte, Rutas 2/10

Centro para Adultos Mayores Tyvola, 2225 Tyvola Rd., Charlotte, La ruta más cercana es la 12 o la estación Tyvola de la Línea Azul Lynx

La ubicación y el horario habitual de los centros recreativos y para adultos mayores están disponibles en línea.

Piscinas, zonas de juegos acuáticos y bibliotecas

El Centro Acuático Familiar Double Oaks, ubicado en 2014 Statesville Ave., y la Piscina Cordelia, en 2100 N. Davidson St., abren todos los días de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

Los siguientes parques acuáticos de Mecklenburg County están abiertos todos los días de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Parque Comunitario Clarks Creek, 5435 Hucks Road

Parque Cordelia, 600 E. 24th St.

Parque Ezell, 4155 Mintwood Dr., Mint Hill

Parque First Ward, 301 E. Seventh St.

Parque Latta, 601 E. Park Ave.

Parque Nevin, 6100 Statesville Road

Centro Recreativo West Charlotte, 2401 Kendall Drive

Parque Veterans, 2136 Central Ave.

La ubicación de las piscinas y parques acuáticos del condado Mecklenburg, sus horarios de apertura y otra información están disponibles en línea.

Otros parques acuáticos en la zona incluyen:

Parque Smithville, 19710 South Ferry St., Cornelius. Abierto todos los días.

Centro Comunitario de Mint Hill, 11524 Bain School Rd., Mint Hill. Abierto todos los días.

Las bibliotecas de Charlotte Mecklenburg generalmente están abiertas al público de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a jueves, y de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., los viernes y sábados.

El Sistema de Transporte del Área de Charlotte (CATS) ofrecerá transporte a los centros de servicios diurnos, centros recreativos, centros para personas mayores y parques acuáticos mencionados, que están designados como puntos de refugio contra el calor.

Manténgase saludable durante el calor

Salud Pública recomienda a los residentes tomar precauciones adicionales, ya que las enfermedades relacionadas con el calor pueden ser más graves a medida que aumenta la temperatura corporal.

Limite la actividad física al aire libre.

Beba mucha agua y limite el consumo de alcohol.

Manténgase fresco en áreas sombreadas al aire libre o con ventiladores o aire acondicionado en interiores.

Use ropa ligera, de colores claros y holgada al aire libre.

Los grupos de alto riesgo incluyen:

Personas mayores de 65 años.

Bebés y niños.

Mujeres embarazadas.

Personas con afecciones cardíacas o pulmonares.

Personas que trabajan al aire libre.

Personas que viven en zonas urbanas.

Las enfermedades relacionadas con el calor pueden ser peligrosas, pero se pueden prevenir con las precauciones adecuadas y revertir con el tratamiento correcto. Obtenga más información sobre cómo afrontar el calor extremo en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Los residentes también pueden descargar esta infografía sobre el calor que destaca los signos, los síntomas y consejos útiles.

Video: El calor extremo ya deja víctimas en EE. UU.: así puede protegerse