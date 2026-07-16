Tres cosas que debe saber sobre Allan Saint-Maximin

Charlotte, NC.- Allan Saint-Maximin es el nuevo fichaje del Charlotte FC y esto es lo que debe saber de él.Desde sus icónicas cintas para la cabeza hasta su actitud en el juego, aquí hay tres cosas que debe saber sobre la última incorporación a The Crown.

IT'S OFFICIAL 🤝 We have signed French forward Allan Saint-Maximin to a three-year Designated Player contract! 📰: https://t.co/4afC9KCgep pic.twitter.com/4fGQQz0AjC — Charlotte FC (@CharlotteFC) July 13, 2026

1: Espere estilo, arte y magia personalizada.

En pocas palabras: Allan Saint-Maximin mantendrá a los aficionados en vilo.

Conocido por su aceleración explosiva, agilidad y confianza con el balón, destaca en los duelos individuales. Con su estilo de juego directo, ASM desafiará a los defensores, creará espacios y se dirigirá directamente hacia la portería.

Su creatividad e improvisación suelen compararse con las de los extremos brasileños. Saint-Maximin incluso ha hablado de inspirarse en su ídolo, Ronaldinho. Esa influencia se hace evidente cada vez que pisa el terreno de juego, con cada regate y toque de balón.

“Siempre me han gustado mucho los jugadores brasileños, ya sea Robinho o Ronaldinho”, dijo Saint-Maximin, según GOAL. “Me inspiraron y me dieron ganas de regatear”.

Su creatividad e imprevisibilidad lo convierten en una amenaza constante, ya sea creando oportunidades para sus compañeros o abriéndose camino para sí mismo.

2: Una carrera profesional a través de los continentes

Saint-Maximin llega a Charlotte con experiencia en algunas de las ligas de fútbol más importantes.

El extremo francés se formó en las categorías inferiores del Saint-Étienne antes de pasar por el AS Monaco, el Hannover 96, el Bastia y el Niza. Se convirtió en uno de los favoritos de la afición durante sus cuatro temporadas en el Newcastle United, donde su intrépido estilo ofensivo lo convirtió en uno de los jugadores más emocionantes de la Premier League. Durante su etapa en Tyneside, ASM disputó 111 partidos y ayudó al club a alcanzar nuevas cotas, incluyendo el cuarto puesto en la Premier League en la temporada 2022/23.

Desde entonces, ha sumado etapas en Al Ali, Fenerahçe, Club América y Lens a su currículum, lo que le ha brindado experiencia en Inglaterra, Francia, Alemania, Turquía, Arabia Saudita y México antes de dar el salto a la MLS. Lee también: Pep Biel y Ashley Westwood del Charlotte FC, al Juego de Estrellas de la MLS 2026

A lo largo de su carrera profesional, Saint-Maximin ha disputado más de 300 partidos, registrando 50 goles y 60 asistencias, al tiempo que se ha labrado una reputación como uno de los extremos más emocionantes del fútbol actual. 3: Las cintas para la cabeza son su sello distintivo Finalmente, hablemos de la diadema. Saint-Maximin se ha convertido en uno de los futbolistas más reconocibles gracias a sus coloridas cintas para la cabeza de diseño, un estilo que lo ha acompañado a lo largo de su carrera. Ya sea regateando a los defensores o celebrando un gol, la cinta se ha convertido en un símbolo de ASM, al igual que su intrépido estilo de juego. Con información de Charlotte FC

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