Monroe, NC.- Una investigación antidrogas desarrollada durante varios meses por la Unidad de Narcóticos de la Oficina del Sheriff de Union County, en coordinación con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), permitió el decomiso de una importante cantidad de sustancias ilícitas y derivó en el arresto de una mujer que ahora enfrenta múltiples cargos relacionados con el tráfico de drogas.

Las autoridades informaron que el operativo concluyó con la incautación de más de 1.600 gramos de fentanilo, 1.300 gramos de metanfetamina y 300 gramos de MDA, sustancia conocida comúnmente como éxtasis. Los investigadores consideran que la operación representa un golpe significativo contra el tráfico de estupefacientes en el condado.

Como resultado de las pesquisas, los agentes arrestaron a Tiffany Tucker, quien enfrenta una extensa lista de acusaciones por presuntas actividades vinculadas con la distribución de drogas. La Fiscalía presentó seis cargos por tráfico de fentanilo, un cargo por conspiración para el tráfico de esa sustancia, cuatro cargos por tráfico de metanfetamina y dos cargos por tráfico de MDA.

Además, las autoridades formularon cuatro cargos adicionales por presuntamente mantener una vivienda destinada al uso, almacenamiento o comercialización de sustancias controladas, una acusación que suele aplicarse cuando las investigaciones detectan inmuebles utilizados para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico.

Actualmente, Tucker permanece detenida en la cárcel de Union County bajo una fianza fijada en 850.000 dólares. La investigación también reveló que la acusada enfrenta procesos adicionales por hechos ajenos a este caso, presentados por el Departamento de Policía de la ciudad de Monroe.

El sheriff Tony Underwood destacó el trabajo realizado por la Unidad de Narcóticos y resaltó la cooperación entre las distintas agencias participantes durante toda la investigación. Según explicó, la coordinación entre organismos de seguridad permitió fortalecer las acciones dirigidas a combatir el tráfico de drogas y retirar sustancias altamente peligrosas de la comunidad.

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Underwood aseguró que las autoridades mantendrán una estrategia firme contra quienes participen en la distribución de drogas ilegales y reiteró el compromiso de continuar con investigaciones enfocadas en desarticular redes dedicadas al narcotráfico. También afirmó que las fuerzas del orden buscarán que los responsables respondan ante la justicia por sus acciones.

La Oficina del Sheriff de Union County señaló que la lucha contra el tráfico de estupefacientes continúa como una de sus principales prioridades. Las autoridades sostienen que este tipo de operativos contribuye a reducir la circulación de sustancias potencialmente letales, proteger a los residentes y reforzar la seguridad en las comunidades del condado.

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