Nuevas monedas de oro y plata conmemorativas por los 250 años de EE.UU.

Washington.- El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció formalmente que la Casa de Moneda (U.S. Mint) iniciará la acuñación de una inédita moneda de un dólar con acabado dorado que exhibirá el rostro del presidente Donald Trump.

En sus redes sociales, señaló que esta emisión especial forma parte de las festividades nacionales por el 250.º aniversario de la independencia del país, diseñada para resaltar los valores fundamentales de la nación, el patriotismo y el compromiso con la preservación de la libertad.

Asimismo, se conoció que la pieza, fabricada en las instalaciones de Filadelfia con una aleación de latón de manganeso que le otorga su característico brillo dorado, presenta en su anverso el retrato frontal del mandatario junto a las leyendas históricas «Liberty», «In God We Trust» y las fechas «1776–2026».

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Es de destacar, que aunque la legislación estadounidense prohíbe de forma general la aparición de personas vivas en el cono monetario circulante, la administración respaldó la legalidad del proyecto amparándose en una normativa especial aprobada en 2020 para el rediseño de monedas coleccionables del aniversario.

We're excited to begin striking this historic $1 circulating coin celebrating America's 250th anniversary! The United States Mint is proud to produce the Nation's coinage and honored to mark this historic milestone. 🇺🇸 https://t.co/uaa7lAmzth — United States Mint (@usmint) July 15, 2026

En los próximos días realizarán los lanzamientos

Por otro lado, la Casa de Moneda de EE.UU. también confirmó que a partir del próximo 21 de julio se abrirán las órdenes para adquirir la exclusiva «2026 American Eagle One Ounce Silver Enhanced Uncirculated Coin».

En un comunicado señalaron que esta pieza coleccionable de plata busca complementar los lanzamientos conmemorativos del año, ofreciendo a los entusiastas del sector una de las ediciones más esperadas de la icónica serie American Eagle.

Además, indicaron que para asegurar un proceso de distribución equitativo entre el público y evitar la especulación inmediata, la U.S. Mint fijó un límite de compra estricto de un máximo de 10 monedas por hogar durante las primeras 24 horas de venta.

En este sentido, las autoridades detallaron que la producción total de esta variante de plata estará estrictamente limitada a un tope global de 125.000 unidades, saliendo al mercado con un precio oficial de 169 dólares cada una.

Por último, precisaron que en el apartado técnico y estético, esta codiciada moneda de colección de plata ha sido acuñada en la prestigiosa ceca de West Point (portando la marca de ceca «W») y destaca por un acabado que combina zonas satinadas por láser con campos sin pulir.

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