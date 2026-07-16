Noches de diversión familiar en Mint Hill

Los eventos comienzan a las 6:30 p.m. y los conciertos a las 7:00 p.m.
Se recomienda a los huéspedes que traigan sillas y mantas.
Programa de la Noche de Diversión Familiar de Mint Hill 2026
18 de julio: Vinyl Live
15 de agosto: Crystal Aria
Vendedores de comida el 18 de julio
Los vendedores de comida el 18 de julio son:
Chicas de las empanadillas
La paleta de platos
Di Cheez 518
Rana dulce
Pasteles de capas uniformes
Limonada de la Jefa
Acerca de Mint Hill Events, Inc.
Mint Hill Events, Inc. es una organización sin fines de lucro 501(c)3 integrada por voluntarios dedicados a ofrecer eventos seguros y familiares en un ambiente sano y artístico a la ciudad de Mint Hill, fomentando el orgullo comunitario y la participación cívica. Mint Hill Events, Inc. también se encarga de planificar eventos para celebrar, promover, enriquecer, preservar y apoyar la participación comunitaria.
Mint Hill Madness es el evento principal de Mint Hill Events, Inc. y regresa cada otoño al Parque Conmemorativo de los Veteranos de Mint Hill. Mint Hill Madness es un festival que celebra la fundación del municipio.
Finalmente hay que destacar que Mint Hill Events, Inc. es responsable de la planificación y ejecución de todos los eventos organizados por el municipio de Mint Hill, incluyendo la serie de conciertos de verano (Noches de Diversión Familiar y Música y Cervezas), la Tarde en el Parque con Tina Ross, el Concurso de Decoración de Espantapájaros, el Madness Pop-Up, el Desayuno Anual de Veteranos, el Desfile Anual de Navidad y el Encendido del Árbol, y el Holiday Mingle & Jingle.
Video: El 5to. Festival Latino Wow en Gastonia, organizado por #WowSupermarket