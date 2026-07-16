Noches de diversión familiar en Mint Hill

Mint Hill, NC.- Las Noches de Diversión Familiar de Mint Hill son eventos gratuitos que se llevan a cabo en el Parque de Veteranos de Mint Hill, ubicado en 8850 Fairview Road, Mint Hill, Carolina del Norte.

Los eventos incluyen música en vivo, puestos de comida, juegos para toda la familia y una zona infantil con juegos inflables.

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Habrá comida a la venta.