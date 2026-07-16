México y Panamá refuerzan su alianza logística

Ciudad de México.- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó un encuentro oficial en el Palacio Nacional con su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, con el firme objetivo de robustecer la alianza estratégica entre ambas naciones y consolidar los lazos históricos de amistad mutua en beneficio del desarrollo sostenible y el bienestar regional.

En un comunicado, explicaron que durante las mesas de trabajo, los mandatarios destacaron la enorme sincronía logística existente entre el Canal de Panamá y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, coincidiendo en la necesidad de expandir los acuerdos de cooperación bilateral en áreas clave como el transporte, la infraestructura vial y el intercambio de experiencias técnicas en materia ferroviaria para optimizar las cadenas globales de suministro.

En el ámbito geopolítico, la administración de la mandataria mexicana reafirmó su total respaldo al régimen de neutralidad permanente del Canal de Panamá y validó de forma absoluta la soberanía de la nación centroamericana sobre dicha vía interoceánica, en estricto cumplimiento con los tratados internacionales vigentes suscritos en el año 1977.

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Acordaron optimizar el Tratado de Libre Comercio

Por otro lado, destacaron que con miras a dinamizar la economía de ambos países, los jefes de Estado acordaron optimizar el Tratado de Libre Comercio (TLC) comercial a once años de su implementación, buscando potenciar el flujo de inversiones privadas, al tiempo que reportaron avances significativos en la redacción final del próximo Acuerdo de Cooperación y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros.

De la misma manera, destacaron que en materia de desarrollo científico y técnico, se evaluaron los progresos binacionales para la prevención y erradicación del gusano barrenador del ganado, ratificando el compromiso de impulsar investigaciones conjuntas en innovación tecnológica y abriendo las puertas a la firma de un Memorándum de Entendimiento enfocado en la transparencia pública.

Asimismo, la presidenta Sheinbaum reconoció el liderazgo de Panamá en la organización del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, foro de unidad latinoamericana que el mes pasado albergó importantes cumbres presidenciales y ministeriales, sirviendo de plataforma ideal para impulsar políticas de integración en el bloque de la CELAC.

En este sentido, para garantizar la ejecución inmediata de estos compromisos, los líderes instruyeron a sus respectivos cancilleres a convocar a la brevedad la Reunión del Consejo del Acuerdo de Asociación Estratégica, reafirmando su voluntad política de sostener un diálogo fluido que genere mayor prosperidad y estabilidad comercial en toda la región.

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