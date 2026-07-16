Catawba, NC.- Las autoridades del condado Catawba, en Carolina del Norte, mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de un niño de dos años, quien falleció la noche del lunes 13 de julio tras un presunto ahogamiento ocurrido en una vivienda ubicada cerca de la localidad de Maiden.

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina del Sheriff de Catawba County, el incidente fue reportado alrededor de las 9:12 p. m., cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada al 911 que alertaba sobre un menor que presentaba signos de ahogamiento en una residencia situada en High Ridge Circle.

En respuesta al llamado acudieron agentes de la Patrulla de Carreteras de la Oficina del Sheriff, personal de los Servicios Médicos de Emergencia (EMS) del condado y oficiales del Departamento de Policía de Maiden. Los equipos de rescate iniciaron maniobras de reanimación en el lugar con el objetivo de salvar la vida del pequeño.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los socorristas y el personal médico, el niño fue declarado fallecido en la vivienda como consecuencia del incidente, informaron las autoridades.

Tras la atención inicial de la emergencia, la División de Investigaciones Criminales (CID) de la Oficina del Sheriff asumió el caso e inició las diligencias correspondientes para reconstruir los hechos que precedieron al fallecimiento del menor.

Los investigadores trabajan para determinar cómo ocurrió el presunto ahogamiento, así como las circunstancias que motivaron la llamada de emergencia. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información adicional sobre el lugar específico donde ocurrió el incidente dentro de la propiedad ni sobre las personas que se encontraban presentes al momento de los hechos.

La Oficina del Sheriff señaló que el proceso investigativo continúa en desarrollo y que los detectives recopilan evidencia, entrevistan a posibles testigos y analizan toda la información disponible antes de establecer conclusiones.

Por ahora, las autoridades tampoco han informado si existen indicios de negligencia o si alguna persona enfrenta cargos relacionados con el caso. Los resultados de la investigación permitirán establecer con precisión qué ocurrió durante los minutos previos al fallecimiento del menor.

Casos de ahogamiento infantil suelen requerir investigaciones exhaustivas para determinar las condiciones en las que se produjo el incidente y descartar cualquier elemento que pudiera tener relevancia penal. En este tipo de situaciones, los investigadores también revisan los reportes médicos y forenses como parte del procedimiento habitual.

La Oficina del Sheriff del Condado Catawba reiteró que la investigación permanece activa y anunció que ofrecerá información adicional cuando el avance de las pesquisas lo permita. Mientras tanto, las autoridades solicitaron respeto por la privacidad de la familia afectada durante este difícil momento.

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