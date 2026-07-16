Identifican a dos sospechosos de homicidio en Eastway Division

Charlotte, NC.- Como resultado de la investigación en curso, los detectives del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) identificaron a Cornelius Lamar Butler, de 28 años de edad y a Lashaundra Jackson, de 35, como sospechosos del homicidio de Corey Barnard, de 33 años.

Case update. See full release: https://t.co/HfsreopxQl — CMPD News (@CMPD) July 15, 2026

En la mañana del 15 de julio de 2026, trasladaron al sospechoso al Centro de Aplicación de la Ley (LEC) para su interrogatorio por detectives de homicidios. Al concluir, acusaron a Butler de posesión ilegal de arma de fuego, lo privaron de libertad y quedó en custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg. Por la tarde, durante la investigación, se obtuvo una orden de arresto por asesinato en primer grado, y le notificaron a Butler bajo custodia por el delito de posesión ilegal de arma de fuego.

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El 15 de julio de 2026, entrevistaron a Jackson en el LEC. Al concluir la entrevista, la acusaron de complicidad posterior al hecho en un homicidio, la arrestaron y colocaron bajo la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.

La víctima en este caso fue identificada como Corey Barnard, de 33 años.

Los familiares más cercanos de la víctima han sido notificados de su fallecimiento y de estas detenciones.

El hecho

El martes 14 de julio, poco antes de las 7:00 p.m., agentes de policía respondieron a una llamada por agresión con arma mortal en la cuadra 1400 de Eastcrest Drive. Al llegar, encontraron a un hombre con lesiones que parecían poner en peligro su vida. Los paramédicos lo declararon fallecido en el lugar.

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Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Investigación de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar pruebas físicas. Representantes del Comando de Operaciones y de los Servicios de Atención a las Víctimas del CMPD también acudieron para prestar asistencia.

Investigación en curso

La investigación de este caso está en curso. A medida que se obtenga más información, la Oficina de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Barnett es el detective principal asignado a este caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 704-334-1600 o con Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260714-1846-01.

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