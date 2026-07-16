El DHS limita a cuatro años la estadía de estudiantes extranjeros

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) oficializó la eliminación del vacío legal de la «duración de estatus» (duration of status), una medida que permitía a estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación residir indefinidamente en el país sin supervisión gubernamental regular.

En un comunicado, explicaron que a partir de esta reforma, los titulares de visados de las categorías F, J e I pasarán a tener un período de admisión fijo y limitado, una modificación drástica diseñada para combatir el abuso del sistema migratorio, evitar fraudes y fortalecer la seguridad nacional.

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Detallan las claves para los visados

Al respecto, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, señaló que el sistema anterior (vigente desde 1978) creaba un entorno de impunidad para los «estudiantes eternos», quienes se inscribían continuamente en diversos cursos con el único propósito de prolongar su estancia y evitar salir de los Estados Unidos.

Por otro lado, detallaron que la nueva directiva introduce reformas estructurales clave para asegurar el cumplimiento del propósito real de los visados entre ellos:

Límite máximo de estadía: Los estudiantes (visas F) y visitantes de intercambio (visas J) serán admitidos únicamente por el tiempo que dure su programa académico, con un tope máximo de cuatro años .

Los estudiantes (visas F) y visitantes de intercambio (visas J) . Extensiones bajo control federal: Quienes necesiten más tiempo para graduarse deberán solicitar una Extensión de Estadía directamente ante el USCIS , sometiéndose a revisiones biométricas y controles de antecedentes.

Quienes necesiten más tiempo para graduarse , sometiéndose a revisiones biométricas y controles de antecedentes. Periodo de gracia reducido: El tiempo permitido para preparar la salida de EE. UU. o cambiar de estatus tras finalizar los estudios se reducirá drásticamente de 60 a solo 30 días .

El tiempo permitido para preparar la salida de EE. UU. o cambiar de estatus tras finalizar los estudios . Límites a cambios académicos: Se implementarán fuertes restricciones para evitar que los alumnos cambien constantemente de carrera o institución para mantenerse de forma irregular.

En este sentido, señalaron que la nueva regulación entrará en vigencia 60 días después de su publicación en el Registro Federal, y aquellos extranjeros que residen bajo el esquema anterior verán su estadía automáticamente topada a un máximo de cuatro años a partir de la fecha de efectividad.

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