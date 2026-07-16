EE.UU. frena fraudes en licencias de conducir comerciales de indocumentados

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Transporte (DOT) de EE. UU. anunciaron una alianza estratégica para combatir y erradicar de forma contundente las prácticas fraudulentas e ilegales en las escuelas que emiten licencias de conducir comerciales (CDL).

En un comunicado, explicaron que a través de esta cooperación, la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) trabajará de la mano con la FMCSA para identificar la emisión ilegal de estas credenciales a inmigrantes indocumentados, con el firme objetivo de garantizar que solo conductores calificados operen vehículos de carga pesada.

Más de 20 mil conductores expulsados por no hablar inglés

Al respecto, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, advirtió que se han perdido vidas en accidentes evitables debido a que se les han otorgado estas licencias de conducir comerciales a extranjeros sin estatus legal para manejar camiones y vehículos de 18 ruedas en las autopistas del país.

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Mientras que, el secretario de Transporte, Sean P. Duffy, reveló que en el último año han expulsado a más de 24.000 conductores por no hablar inglés, cancelado más de 28.000 licencias emitidas de forma ilícita y eliminado a 9.500 escuelas de entrenamiento deficientes del registro federal.

Por último, señalaron que actualmente, la FMCSA tiene bajo investigación a unas 75 escuelas de capacitación de conductores sospechosas de fraude, acusadas de falsificar registros de entrenamiento y emitir certificaciones indebidas, las cuales serán auditadas penalmente con el apoyo de agentes del HSI.

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