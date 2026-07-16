EE.UU. elimina la regla de carga pública de la era Biden

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una regla final que rescinde oficialmente la regulación de la era Biden de 2022 sobre las determinaciones de carga pública, alineando nuevamente la ley de inmigración con la intención original del Congreso de que los extranjeros en los Estados Unidos sean autosuficientes y no dependan de los beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes.

En un comunicado, se conoció que de acuerdo con lo establecido por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), cualquier individuo que solicite una visa, admisión o un ajuste de estatus en el país será considerado inadmisible si se determina que es probable que se convierta en una carga pública en cualquier momento de su estadía.

This final rule is intended to help ensure that those seeking permanent residence are able to support themselves and are not likely to become primarily dependent on public assistance. USCIS is committed to applying the law as enacted by Congress, providing clear guidance, and… — USCIS (@USCIS) July 16, 2026

Explicaron que la normativa anterior de la administración de Joe Biden restringía los tipos de beneficios públicos que el DHS podía considerar. Sin embargo, esta nueva regla final otorga plenos poderes a los oficiales de USCIS para evaluar todos los hechos pertinentes caso por caso para determinar la viabilidad de cada solicitante.

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Gobierno de Trump reitera proteger a los contribuyentes

Al respecto, el portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), Zach Kahler, afirmó que la administración de Trump está haciendo valer el estado de derecho y protegiendo a los contribuyentes estadounidenses de subsidiar a extranjeros que puedan volverse dependientes de la asistencia social, salvaguardando así el bienestar financiero nacional.

En este sentido, la nueva medida entrará en vigor el próximo 18 de septiembre de 2026, fecha en la que USCIS publicará una versión revisada del Formulario I-485 (Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus), advirtiendo de manera estricta que todas las versiones anteriores enviadas de forma física o electrónica a partir de ese día serán rechazadas de inmediato.

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