EE.UU. declara terroristas al Cártel de Juárez y Los Viagras

Washington.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció formalmente al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas transnacionales, manteniendo además las sanciones financieras y bloqueos que ya pesaban sobre ambos grupos delictivos por sus operaciones de narcotráfico.

Así se conoció a través de diversos medios de comunicación, en donde se detalló que con esta última resolución, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, eleva oficialmente a seis la cifra de carteles mexicanos incorporados en su lista negra de Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designadas en lo que va del año.

🚨🇺🇸 EE.UU. designa como grupos terroristas al Cártel de Juárez y a Los Viagras. Conoce más:https://t.co/gW0T5ZxBGp — Forbes México (@Forbes_Mexico) July 16, 2026

Es de recordar, que el Cártel de Juárez, fundado en la década de 1970 con base de operaciones en la fronteriza Ciudad Juárez (Chihuahua), y Los Viagras, con presencia preponderante en el estado de Michoacán, ingresaron a esta categoría debido a su participación directa en el tráfico masivo de drogas y otros delitos graves vinculados a la delincuencia organizada.

El Departamento ​del ‌Tesoro designó ⁠el miércoles ‌a los ‌cárteles ⁠mexicanos de Juárez y otro ​conocido ​como ‌Los ‌Viagras como ​organizaciones terroristas extranjeras ‌y globales, ‌según un aviso publicado en su sitio ‌web. Foto: Reuters pic.twitter.com/tsutSVJMZz — N+ UNIVISION (@nmasunivision) July 15, 2026

Buscan frenar el flujo de fentanilo a EE.UU.

Por otro lado, trascendió que esta medida se suma a la declaración realizada en febrero de este año, cuando la Casa Blanca catalogó como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel del Noreste, al Cártel del Golfo y a La Nueva Familia Michoacana, en un esfuerzo enfocado principalmente en frenar el flujo de fentanilo hacia el mercado estadounidense.

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En este sentido, la decisión del Tesoro forma parte de la constante presión que el Ejecutivo de EE. UU. ejerce sobre la región, utilizando amenazas de aranceles, nuevas penalizaciones financieras y etiquetas de terrorismo para exigir resultados más contundentes en la desarticulación de las mafias locales.

Por último, se conoció que el Gobierno de México ha manifestado su rechazo absoluto a cualquier intervención unilateral decidida desde Washington, defendiendo que la lucha contra el narcotráfico debe gestionarse bajo un esquema de cooperación bilateral que respete de forma estricta la soberanía nacional.

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