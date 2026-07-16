EE. UU. aplica arancel del 25% a Brasil y Lula promete responder

Washington.- El gobierno de los Estados Unidos, bajo la dirección del presidente Donald Trump y a través del Representante Comercial Jamieson Greer, oficializó la aplicación de un arancel del 25% a determinados productos de Brasil bajo el amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, reactivando las tensiones comerciales en la región.

En un comunicado, se conoció que la medida impositiva es el resultado de una investigación de un año iniciada el 15 de julio de 2025, la cual determinó que diversas políticas de la administración brasileña restringen el comercio estadounidense.

Entre los puntos críticos señalados por la USTR se encuentran las regulaciones al comercio digital y servicios de pago electrónico, la protección de la propiedad intelectual, el acceso al mercado del etanol, la interferencia en medidas anticorrupción y la deforestación ilegal.

Ver más: EE.UU. sanciona red millonaria de contrabando de combustible vinculada al CJNG

Brasil rechaza aranceles

Al respecto, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, respaldó la sanción afirmando que la administración de Luiz Inácio Lula da Silva no negoció de buena fe durante el proceso de consultas bilaterales.

Today, President Trump directed USTR to impose a 25% tariff on most Brazilian imports. Let there be no confusion about why: President Lula and his government have not negotiated with the US in good faith. His economic policies are bad for Americans and bad for Brazilians. For… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 16, 2026

Rubio argumentó que las políticas económicas del mandatario brasileño perjudican tanto a productores estadounidenses como a los propios ciudadanos brasileños, acusándolo de priorizar intereses políticos sobre un acuerdo bilateral estable.

Por otro lado, el presidente Lula da Silva rechazó categóricamente los gravámenes, calificándolos de unilaterales e injustificados, tras emitir una nota oficial de prensa.

Nota à imprensa sobre a imposição de tarifas unilaterais contra o Brasil pelos Estados Unidos O dia 15 de julho de 2026 passará para a história das relações entre Brasil e EUA como um marco lastimável. O governo brasileiro repudia a decisão anunciada hoje pelo governo dos EUA… — Lula (@LulaOficial) July 16, 2026

El mandatario brasileño argumentó que no existe base legal en las normas multilaterales de comercio para esta sanción y sostuvo que su país presentó evidencias técnicas sólidas para refutar cada una de las acusaciones de la oficina comercial estadounidense.

Vídeo: Informe del CMPD a la comunidad