Monroe, NC.- Autoridades de Union County Sheriff’s Office arrestaron a dos personas en Wesley Chapel, Carolina del Norte, luego de que la policía frustrara un presunto robo en una tienda Target y descubriera que ambos figuraban como sospechosos en numerosos incidentes similares registrados con anterioridad. Las autoridades informaron que la intervención permitió recuperar mercancía valorada en más de 2.000 dólares.

Los agentes respondieron a una llamada que alertaba sobre un posible hurto en curso dentro del establecimiento comercial. Al llegar, los oficiales ingresaron al lugar antes de que los sospechosos alcanzaran la zona de cajas y permanecieron atentos al desarrollo de la situación mientras supervisaban las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia.

Durante el monitoreo, los investigadores observaron a un hombre y una mujer, identificados posteriormente como Jermaine Rivera y Susan Jaquez, desplazarse por la tienda con dos carritos repletos de productos. El valor total de la mercancía ascendía a 2.094,29 dólares.

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Según el reporte policial, las grabaciones mostraban que ambos escaneaban únicamente algunos artículos en las cajas de autopago, mientras dejaban pasar otros sin registrarlos. Además, el sistema reflejaba una aparente finalización del proceso de compra, aunque nunca se efectuó ninguna transacción económica por los productos seleccionados.

Cuando Rivera y Jaquez cruzaron la salida del comercio con la mercancía sin abonar, varios agentes que permanecían estratégicamente ubicados intervinieron y concretaron la detención. El procedimiento se desarrolló sin enfrentamientos ni lesiones.

Tras el arresto, el equipo de prevención de pérdidas de Target colaboró con la investigación y comunicó a las autoridades que ambos ya aparecían relacionados con múltiples casos anteriores de robo en la misma cadena de tiendas.

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De acuerdo con la información suministrada, Rivera figura vinculado a 21 incidentes distintos, con pérdidas acumuladas estimadas en 8.273,24 dólares. Por su parte, Jaquez aparece relacionado con 19 hechos, cuyo valor conjunto alcanza 8.103,07 dólares en mercancía presuntamente sustraída.

Las autoridades formalizaron el arresto de ambos sospechosos y posteriormente los trasladaron al Centro de Detención de Union County, donde permanecen bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades no descartan la incorporación de nuevos cargos conforme se revisen otros incidentes reportados previamente y se analice la evidencia recopilada durante las pesquisas.

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