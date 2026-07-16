Charlotte celebrará los 216 años de la Independencia de Colombia 

Charlotte, NC.- La comunidad colombiana en Charlotte se prepara para conmemorar un nuevo aniversario de uno de los acontecimientos más importantes de su historia. El próximo sábado 18 de julio de 2026, residentes, familias y visitantes podrán participar en una celebración gratuita por los 216 años de la Independencia de Colombia, una jornada que combinará historia, cultura, música y tradiciones con el propósito de fortalecer los lazos entre los colombianos que residen en Carolina del Norte.

La actividad comenzará a las 2:00 de la tarde en el Centro Comunitario Aldersgate (ACC), ubicado en 5338 Nations Ford Road, Charlotte, NC 28217, y ofrecerá un espacio de encuentro para compartir las expresiones culturales que forman parte de la identidad colombiana.

La independencia de Colombia tiene su origen en los acontecimientos del 20 de julio de 1810, cuando un grupo de ciudadanos en Santa Fe de Bogotá impulsó un movimiento que marcó el inicio del proceso emancipador frente al dominio español. Aunque la consolidación de la independencia requirió varios años de enfrentamientos y campañas militares, aquella fecha quedó establecida como el símbolo del nacimiento de la nación y cada año se recuerda con actos cívicos y celebraciones dentro y fuera del país.

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Esta conmemoración representa mucho más que un aniversario histórico. Para millones de colombianos, constituye una oportunidad para reafirmar el orgullo por sus raíces, recordar el legado de quienes participaron en la construcción de la República y transmitir a las nuevas generaciones el valor de la libertad, la identidad nacional y la diversidad cultural.

Las celebraciones de la Independencia suelen incluir presentaciones de música tradicional, exhibiciones de danzas folclóricas y muestras gastronómicas que reflejan la riqueza de las diferentes regiones de Colombia. Ritmos como la cumbia, el vallenato, el bambuco, el joropo y la salsa forman parte de las expresiones artísticas que habitualmente acompañan esta fecha, junto con platos emblemáticos como la bandeja paisa, el sancocho, las arepas, la lechona, los tamales y una amplia variedad de dulces típicos.

En ciudades con importantes comunidades colombianas, como Charlotte, este tipo de actividades también fortalece el intercambio cultural con personas de otras nacionalidades y permite mantener vivas las costumbres entre quienes residen lejos de su país de origen.

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Los organizadores extendieron una invitación abierta a toda la comunidad para participar en esta jornada familiar y gratuita, concebida como un espacio de integración y celebración. El evento busca reunir a colombianos, amigos de Colombia y residentes de la región para compartir una tarde dedicada a la historia, la cultura y las tradiciones que han acompañado al país durante más de dos siglos de vida independiente.

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