Arrestan a joven de 18 años por tiroteo mortal en University City Division

Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg identificaron a Keytavious Lewis, de 18 años de edad, como sospechoso en relación con un tiroteo mortal en la cuadra 8200 de University City Boulevard, en University City Division.

Case update. See full release: https://t.co/n1vy9TkoyD — CMPD News (@CMPD) July 15, 2026

El miércoles 15 de julio, el Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT, por sus siglas en inglés) del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) localizó y arrestó a Lewis sin incidentes en Concord, Carolina del Norte.

Lewis está acusado de lo siguiente:

Asesinato en primer grado

Los familiares más cercanos de la víctima fueron notificados de esta actualización del caso.

El hecho

El martes 7 de julio, poco antes de la 1:00 a. m., agentes respondieron a un aviso de disparos en la cuadra 8200 University City Boulevard. Al llegar, encontraron a una víctima con heridas graves de bala. El equipo médico trasladó a la víctima a un hospital local, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Investigación de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar pruebas físicas. Representantes del Comando de Operaciones, Servicios a las Víctimas y el Departamento de Bomberos de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) también acudieron para prestar asistencia.

La víctima en este caso fue identificada como Jaelen McCormick, de 20 años de edad.

Investigación en curso

La investigación de este caso está en curso. La Oficina de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará a medida que se obtenga más información. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Diekhaus es el detective principal asignado a este caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers. Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260707-0045-01.

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