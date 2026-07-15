Charlotte, NC.- La espera termina este domingo 19 de julio con la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un partido que reunirá a millones de aficionados frente a las pantallas para conocer al nuevo campeón del mundo. La expectativa crece en las horas previas al encuentro y muchas familias ya organizan reuniones para disfrutar de uno de los eventos deportivos más importantes del año.

Quienes planean seguir el partido desde la comodidad de su hogar todavía tienen tiempo para preparar una jornada completa. Comercios como Rodríguez Produce y Manolo’s Bakery ofrecen una amplia variedad de alimentos, bebidas y productos ideales para compartir con familiares y amigos mientras rueda el balón. Desde opciones para una reunión informal hasta alternativas para una celebración más completa, los aficionados encontrarán diferentes propuestas para acompañar los 90 minutos —o más, si el partido se extiende— de la gran definición.

Para quienes prefieren vivir la emoción en compañía de otros seguidores, varios restaurantes abrirán sus puertas con un ambiente especialmente preparado para la ocasión. La Antigua, Delicias San Miguel y Machu Picchu recibirán a los asistentes con sus especialidades gastronómicas y pantallas para seguir cada jugada de la final. Estos espacios se convertirán en puntos de encuentro para quienes buscan compartir la pasión por el fútbol en un entorno festivo.

La final no solo definirá al campeón del Mundial 2026, sino que también marcará el cierre de un torneo que dejó momentos memorables, grandes actuaciones individuales y partidos que mantuvieron la atención de los aficionados desde la fase de grupos hasta las instancias decisivas.

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Durante toda la competencia, Progreso Hispano News acompañó a la comunidad hispana con la cobertura especial Somos Tu Mundial, un espacio dedicado a informar sobre cada jornada del campeonato. La programación incluyó noticias, análisis, entrevistas, reacciones y seguimiento permanente de los encuentros, con el objetivo de mantener informada a la audiencia sobre el desarrollo del torneo.

La realización de esta cobertura contó con el respaldo de Festival Colombiano, Sarys Travel & Tax Services y Klever Mecánica y Servicios de Grúa, empresas que apoyaron la iniciativa para acercar la información deportiva a la comunidad.

Con la cuenta regresiva en marcha, los aficionados solo deberán elegir el lugar donde vivirán la gran final. Ya sea desde casa o en alguno de los restaurantes participantes, el domingo ofrecerá una nueva oportunidad para compartir la pasión por el fútbol y despedir un Mundial que mantuvo la emoción hasta el último partido.

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