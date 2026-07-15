Charlotte, NC.- Una mujer de Tennessee fue sentenciada a prisión por presentar escrituras falsas de bienes raíces residenciales en Carolina del Norte y otros estados, y por hacer un uso indebido de la información de identificación personal (PII) de los propietarios, anunció Russ Ferguson, Fiscal Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Tennessee Woman sentenced to 6+ years in federal prison for fraud scheme involving $1.4M of fake property deeds.

w/ @SecretService Read more at: https://t.co/sACz9tVde7 pic.twitter.com/geJi8vfmCJ — U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) July 14, 2026

Alicia England, de 33 años y residente de Chattanooga, Tennessee, fue condenada a 75 meses de prisión, seguidos de dos años de libertad condicional supervisada. Además, se le ordenó pagar más de 300.000 dólares en concepto de indemnización.

“Presentar escrituras falsas y robar identidades puede causar estragos en la vida de una víctima”, declaró el fiscal federal Russ Ferguson. “England dejó un rastro de víctimas obligadas a lidiar con las consecuencias de sus crímenes; por ello, pagará las consecuencias”.

Según documentos y actas judiciales, entre octubre de 2022 y agosto de 2024, England participó en un esquema de fraude electrónico mediante la presentación de escrituras falsas de propiedades residenciales ubicadas en Carolina del Norte y otros lugares.

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Para llevar a cabo el esquema, England robó la identidad de varias víctimas, tanto vivas como fallecidas, y utilizó su información personal para abrir cuentas bancarias, presentar escrituras fraudulentas y realizar transacciones de compraventa de propiedades que en realidad no le pertenecían. En algunos casos, también falsificó las firmas de notarios, mientras que en otros utilizó identificaciones falsas. Posteriormente, vendió o intentó vender las propiedades a terceros a través de diversas plataformas, incluyendo Facebook Marketplace.

En total, la estafa involucró al menos 19 propiedades, incluidas cuatro en el área de Charlotte, valoradas en más de 1,4 millones de dólares. Los documentos judiciales muestran que el plan fraudulento de England causó a las víctimas un gran sufrimiento emocional y dificultades económicas.

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England se declaró culpable de fraude electrónico y robo de identidad agravado. Se encuentra bajo custodia federal y será transferida a la custodia de la Oficina Federal de Prisiones una vez que sea asignada a un centro penitenciario federal.

Al hacer el anuncio, el fiscal federal Ferguson agradeció al Servicio Secreto de los Estados Unidos por la investigación del caso.

El fiscal adjunto Daniel Ryan, de la Fiscalía de los Estados Unidos en Charlotte, llevó el caso ante el tribunal.

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