Noboa promulga el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 en Ecuador

Quito.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín, formalizó la implementación del Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 mediante la expedición del Decreto Ejecutivo N.° 448.

En un comunicado, señalaron que esta nueva política pública establece como prioridad absoluta neutralizar a los grupos armados organizados que operan en territorio ecuatoriano.

Detalló que el plan estratégico tiene como propósito principal coordinar por primera vez a todas las funciones e instituciones del Estado bajo una sola directriz con metas claras y resultados completamente medibles.

La propuesta incorpora una perspectiva integral que combina el fortalecimiento de las destrezas operativas estatales con la reforma del sistema penitenciario.

Asimismo, la planificación contempla robustecer la cooperación internacional y asestar golpes directos a las economías criminales que financian la violencia organizada. El plan también impulsa acciones preventivas destinadas a proteger a la ciudadanía y consolidar la presencia del Gobierno en todo el territorio nacional.

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Buscan estrategias a largo plazo

Por otro lado, el primer mandatario señaló que con esta resolución, el Gobierno Nacional busca estructurar una estrategia a largo plazo que supere las medidas aisladas empleadas en administraciones pasadas.

Presidente Daniel Noboa establece Plan de Seguridad que fija como prioridad neutralizar a grupos armados organizados. Con el Decreto Ejecutivo N.° 448, el presidente Daniel Noboa Azín establece el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029. La seguridad del Ecuador tiene una… https://t.co/oevivEFZ6o — John Reimberg (@JohnReimberg) July 14, 2026

En este sentido, a través de esta planificación unificada, el Ejecutivo ecuatoriano se compromete a restaurar la paz en las calles, blindar la seguridad de las familias y sentar las bases institucionales para garantizar un país mucho más seguro frente al conflicto armado interno.

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